Медведев: Рафа — это просто с ума сойти

Российский теннисистрассказал о разговоре с тренером после поражения от(6:2, 7:6, 4:6, 4:6, 5:7) в финале Australian Open.

«Минимально поговорили. В детали не вдавались. Тройной брейк-пойнт — чуть-чуть поджал, чуть-чуть ошибся, и потом что Рафа — это просто с ума сойти.

Этот момент — 3:2, 0:40. Я чувствовал, все попадал. Чуть-чуть не хватило. Но это теннис, это жизнь. Продолжу работать.

Чувствовал ли, что могу вернуться, когда сделал 5:5 в пятом сете? Еще 40:30 было или больше на моей подаче. Я неплохо подал, и что там случилось, я уже не помню. Наверняка буду смотреть по телевизору.

Когда смотришь других игроков против Рафы, они ошибаются на этих мячах, и ты думаешь: "Чего он ошибся?" Обидно, но опять же — в следующий раз, значит, надо сыграть еще лучше, хотя уже тяжело.

Был заявлен [я для участия в турнире] в Роттердам, но после такого матча… Потом идет Акапулько, в первый раз буду там играть, интересно посмотреть, слышал, очень крутой турнир. Индиан-Уэллс, Майами — если с телом все хорошо будет.

После такого матча, понятное дело, ноги болят, но вроде травм никаких нет. Попробую там хорошо сыграть, это, конечно, не "Большой шлем", но буду брать очки.

Не знаю, будет там Новак играть или нет, но надо стараться как можно больше очков взять», — приводит слова Медведева Eurosport.ru.