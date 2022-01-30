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    Веснина: Это был один из самых фантастических финалов турниров Большого шлема

    Теннис Прогнозы на теннис Australian Open ATP Даниил Медведев Рафаэль Надаль Елена Веснина
    Олимпийская чемпионка Елена Веснина прокомментировала результат финала Открытого чемпионата Австралии, в котором россиянин Даниил Медведев проиграл испанскому теннисисту Рафаэлю Надалю.

    Рафаэль Надаль и Даниил Медведев
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    Рафаэль Надаль и Даниил Медведев

    Медведев проиграл своему сопернику со счетом 6:2, 7:6 (7:5), 4:6, 4:6, 5:7. Игра продолжалась 5 часов 24 минуты.

    «Это был один из самых фантастических финалов турниров Большого шлема, которые нам удалось увидеть. Приятно, что Даниил в нём участвовал и сотворил историю.

    Давно я не смотрела пять сетов мужского тенниса подряд, не отрываясь от экрана в течение пяти часов.

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    • У Рафаэля Надаля, как мне казалось, во втором сете уже не было сил, он был уже истощён, но доказал, что он боец.

    Он показал лучшие бойцовские качества, которые только можно показать. С кого и стоит брать пример, то это с Рафаэля Надаля.

    Обидно, что Даня не смог использовать своё преимущество, ведя 2:0 по сетам. Но в то же самое время было видно, что у него стало сводить ноги, присутствовала усталость.

    Но когда в матче играют два равных соперника, то тут уже говорят не о выносливости, а именно о бойцовском характере. Надаль доказал, что он не зря победитель теперь уже 21 турнира Большого шлема», — приводит слова Елены RT.

    Напомним, что Надаль завоевал свой 21-й трофей на турнирах «Большого шлема», что является мировым рекордом.

    По 20 титулов на своем счету имеют серб Новак Джокович и швейцарец Роджер Федерер.

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