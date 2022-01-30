Веснина: Это был один из самых фантастических финалов турниров Большого шлема

Олимпийская чемпионкапрокомментировала результат финала Открытого чемпионата Австралии, в котором россиянинпроиграл испанскому теннисисту

Медведев проиграл своему сопернику со счетом 6:2, 7:6 (7:5), 4:6, 4:6, 5:7. Игра продолжалась 5 часов 24 минуты.

«Это был один из самых фантастических финалов турниров Большого шлема, которые нам удалось увидеть. Приятно, что Даниил в нём участвовал и сотворил историю.

Давно я не смотрела пять сетов мужского тенниса подряд, не отрываясь от экрана в течение пяти часов.

У Рафаэля Надаля, как мне казалось, во втором сете уже не было сил, он был уже истощён, но доказал, что он боец.

Он показал лучшие бойцовские качества, которые только можно показать. С кого и стоит брать пример, то это с Рафаэля Надаля.

Обидно, что Даня не смог использовать своё преимущество, ведя 2:0 по сетам. Но в то же самое время было видно, что у него стало сводить ноги, присутствовала усталость.

Но когда в матче играют два равных соперника, то тут уже говорят не о выносливости, а именно о бойцовском характере. Надаль доказал, что он не зря победитель теперь уже 21 турнира Большого шлема», — приводит слова Елены RT.

Напомним, что Надаль завоевал свой 21-й трофей на турнирах «Большого шлема», что является мировым рекордом.

По 20 титулов на своем счету имеют серб Новак Джокович и швейцарец Роджер Федерер.