Медведев отыгрался с 0-2 по сетам в матче с Оже-Альяссимом и вышел в полуфинал Australian Open

Россиянинстал последним полуфиналистом Открытого чемпионата Австралии, который проходит в эти дни в Мельбурне.

В матче 1/4 финала Медведев одержал победу над канадцем Феликсом Оже-Альяссимом со счетом 6:7 (4:7), 3:6, 7:6 (7:2), 7:5, 6:4.

Даниил проиграл первые две партии, но все равно в итоге сделал камбэк, взяв три сета подряд.

Матч продолжался 4 часа 42 минуты.

За это время Медведев выполнил 15 подач навылет, совершил 9 двойных ошибок и реализовал 3 из 5 брейк-пойнтов.

Never count @DaniilMedwed out 🙅‍♂️

From two-sets-to-love down, the world No.2 completes the comeback to defeat Felix Auger-Aliassime 6-7(4) 3-6 7-6(2) 7-5 6-4 and advance to his second consecutive #AusOpen semifinal.#AO2022 pic.twitter.com/Pbel08qtGM