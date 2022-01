Бывшая четвертая ракетка мирапропуститиз-за травмы бедра, которая беспокоит его с конца прошлого года.

На следующей неделе на турнире в Сиднее его заменит Федерико Кория, а на «Большом шлеме» — Филипп Кольшрайбер.

Японец досрочно завершил прошлый сезон из-за травмы спины и в этом году пока не играл. С турнира в Мельбурне, который проходит на этой неделе, он тоже снялся.

Australian Open update:

OUT: Nishikori

IN: Kohlschreiber

Next: Majchrzak