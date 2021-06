«Ролан Гаррос». Павлюченкова сыграет с Рыбакиной, Медведев встретится с Циципасом

Александр Зверев (Германия) — Алехандро Давидович-Фокина (Испания)

Стефанос Циципас (Греция) — Даниил Медведев (Россия)

Тамара Зиданшек (Словения) — Паула Бадоса (Испания) — 7:5, 4:6, 8:6

Словенка Тамара Зиданшек вышла в полуфинал Открытого чемпионата Франции.

В матче 1/4 финала 85-я ракетка мира одержала победу над испанкой Паулой Бадосой — 7:5, 4:6, 8:6.

Встреча продолжалась два с половиной часа.

Тамара за это время выполнила 1 эйс, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 8 из 13 брейк-пойнтов.

Следующей соперницей Зиданшек станет победительница матча Елена Рыбакина (Казахстан) — Анастасия Павлюченкова (Россия).

