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    Тсонга снялся с Australian Open

    Теннис Жо-Вилфрид Тсонга Australian Open ATP Прогнозы на теннис
    Французский теннисист Жо-Вильфрид Тсонга не сыграет на Australian Open.

    Жо-Вильфрид Тсонга
    Жо-Вильфрид Тсонга

    «Несмотря на значительный прогресс в последние месяцы, я все еще не могу соревноваться. По совету врачей Australian Open в этом году придется пропустить.

    Я очень жду возвращения на корт, но нужно быть терпеливым... Даже если отказ от участия разбивает мне сердце.

    Спасибо Tennis Australia, ATP и всем, кто месяцами борется, чтобы теннис продолжался в это непростое время», — написал француз в твиттере.

    Последний матч 62-я ракетка мира провел в январе 2020-го, не доиграв первый круг Australian Open из-за травмы спины. 0

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