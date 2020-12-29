Тсонга снялся с Australian Open

Французский теннисистне сыграет на Australian Open.

«Несмотря на значительный прогресс в последние месяцы, я все еще не могу соревноваться. По совету врачей Australian Open в этом году придется пропустить.

Я очень жду возвращения на корт, но нужно быть терпеливым... Даже если отказ от участия разбивает мне сердце.

Спасибо Tennis Australia, ATP и всем, кто месяцами борется, чтобы теннис продолжался в это непростое время», — написал француз в твиттере.

Последний матч 62-я ракетка мира провел в январе 2020-го, не доиграв первый круг Australian Open из-за травмы спины. 0