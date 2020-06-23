Джокович заразился коронавирусом

Первая ракетка мираобъявил, что заразился коронавирусом.

Сербский теннисист сделал заявление:

«Мы организовали турнир вовремя, когда вирус пошел на спад. Мы верили, что есть условия для того, чтобы организовать турнир. К сожалению, вирус не ушёл, и это новая реальность, с которой нам предстоит осваиваться.

Я невероятно сожалею о каждом отдельном случае заражения. Надеюсь, это не повредит ничьему здоровью и все окажутся в порядке. Я отправляюсь на самоизоляцию на 14 дней. Через пять дней я ещё раз пройду тест», — цитирует Джоковича «Чемпионат».

Также заразилась супруга теннисиста. Джокович организовывал серию выставочных турниров на Балканах — участники соревнований Григор Димитров и Борна Чорич также подхватили COVID-19. 0