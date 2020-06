Рублев и Хачанов сыграют на турнире Доминика Тима

Стал известен список участников коммерческого турнира, организованного третьей ракеткой мира

На соревнованиях, которые пройдут в австрийском Кицбюэле с 7 по 11 июля, выступят восемь участников, в число которых входят два россиянина: Андрей Рублев и Карен Хачанов.

Помимо них, в турнире примут участие сам Тим, а также Маттео Берреттини, Гаэль Монфис, Борна Чорич и Деннис Новак.

Восьмой участник будет объявлен позднее.

Players confirmed for Thiem's 7 in Kitzbühel (July 7th-11th)

Dominic Thiem

Matteo Berrettini

Gael Monfils

Andrey Rublev

Karen Khachanov

Borna Coric

Dennis Novak

One more Player to be announced.