Рублев сыграет на выставочном турнире в Сербии

Андрей Рублев
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Помимо Рублева в мужской части турнира выступят 23-я ракетка мира Душан Лайович, победитель Кубка Дэвиса Виктор Троицки, а также Миомир Кечманович, Дамир Джумхур, Димитар Кузманов и Хамад Медъедович.
Всего на текущий момент на турнир заявлено 23 спортсмена — 15 мужчин и 8 женщин. Матчи пройдут на неделе, начинающейся 15 июня.
Напомним, Рублев является 14-й ракеткой рейтинга ATP. На данный момент международный теннисный сезон приостановлен до 31 июля из-за пандемии коронавируса.