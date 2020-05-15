ATP продлила приостановку теннисных турниров до 31 июля

Немецкий теннисист Дастин Браун
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Таким образом, турниры в Гамбурге (Германия), Бостаде (Швеция), Ньюпорте (Великобритания), Лос-Кабосе (Мексика), Гштаде (Швейцария), Умаге (Хорватия), Атланте (США) и Кицбюэле (Австрия) не состоятся.
Турниры, которые пройдут с 1 августа, по-прежнему планируются в соответствии с расписанием.
«В связи с сохраняющейся неопределенностью, связанной с пандемией коронавируса, мы с сожалением объявляем о нашем решении продлить приостановку сезона.
Мы продолжаем оценивать все наши варианты, чтобы возобновить сезон как только это будет безопасно, в том числе возможность переноса событий на более поздний срок», — заявил глава ATP Андреа Гауденци. 0