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    Матч Лиги Европы получится результативным?

    Сабах — Целе. Ставка (к. 1.82) и прогноз на футбол, Лига Европы, 10 июля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Сабах» — «Целе»
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    «Целе»
    Азербайджанский клуб «Сабах» дома сыграет против «Целе» из Словении в первом матче первого квалификационного раунда Лиги Европы. Поединок пройдёт 10 июля, начало — в 19:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Сабах» — «Целе», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига Европы. Квалификация 10 Июля 2025 года

    Сабах

  • Лига Европы. Квалификация
    •  Сабах 19:00 Целе

    Целе

  • Лига Европы. Квалификация
    •

    «Сабах»

    Турнирная таблица: «Сабах» завоевал путевку в квалификацию Лиги Европы благодаря победе над «Карабахом» в финале Кубка Азербайджана (3:2).

    Последние матчи: Перед стартом в Лиге Европы «Сабах» провел товарищескую игру с «Рапидом», которая завершилась вничью (2:2).

    Сабах — Целе: коэффициенты букмекеров

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    Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

    Прогнозы и ставки на Лигу Европы

    Состояние команды: «Сабах» не проигрывает на протяжении девяти матчей: 4 победы и 5 ничьих.

    «Целе»

    Турнирная таблица: В минувшем сезоне «Целе» завоевал Кубок Словении, выиграв в финале у «Копера» (4:0). Это позволило команде получить шанс выступить в Лиге Европы.

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    • Последние матчи: Перед стартом в Лиге Европы «Целе» сыграл контрольную игру с клубом «Чукарички» из Сербии (1:2 — поражение словенского коллектива).

    Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

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    Состояние команды: В последних пяти матчах «Целе» одержал две победы, сыграл одну встречу вничью и потерпел два проигрыша.

    Статистика для ставок

    • «Сабах» — обладатель Кубка Азербайджана

    • «Целе» — обладатель Кубка Словении

    • «Сабах» и «Целе» ранее в еврокубках не встречались

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Сабах» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.60. Ничья оценена в 3.35, а победа «Целе» — в 2.70.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 2.08 и 1.75.

    Прогноз: В первом раунде Лиги Европы сойдутся обладатели Кубка Азербайджана и Словении. Ожидаем равной игры, в которой обе команды вполне могут обменяться голами.

    Ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.82.

    Прогноз: Можно рискнуть в пользу обладателя Кубка Азербайджана, который не проигрывает вот уже 9 матчей.

    Ставка: Фора «Сабаха» (0) с коэффициентом 1.85.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Сабах — Целе?

    Матч Сабах — Целе состоится 10 июля 2025 года в 19:00 по московскому времени в рамках турнира: Лига Европы.

    Прогноз: какой прогноз на матч Сабах — Целе?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Обе забьют: Да.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Сабах — Целе?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Обе забьют: Да» с коэффициентом у букмекеров 1.82.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Сабах — Целе?

    Смотреть матч турнира Лига Европы в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Сабах — Целе?

    Коэффициенты букмекеров: : «Сабах» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.60. Ничья оценена в 3.35, а победа «Целе» — в 2.70.

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