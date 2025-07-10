Сабах — Целе. Ставка (к. 1.82) и прогноз на футбол, Лига Европы, 10 июля 2025 года

Азербайджанский клуб «Сабах» дома сыграет против «Целе» из Словении в первом матче первого квалификационного раунда Лиги Европы. Поединок пройдёт 10 июля, начало — в 19:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Сабах» — «Целе», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Сабах»

Турнирная таблица: «Сабах» завоевал путевку в квалификацию Лиги Европы благодаря победе над «Карабахом» в финале Кубка Азербайджана (3:2).

Последние матчи: Перед стартом в Лиге Европы «Сабах» провел товарищескую игру с «Рапидом», которая завершилась вничью (2:2).

Сабах — Целе: коэффициенты букмекеров 1X2Новым игрокам 2.283.202.95Бонус$1500

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Прогнозы и ставки на Лигу Европы

Состояние команды: «Сабах» не проигрывает на протяжении девяти матчей: 4 победы и 5 ничьих.

«Целе»

Турнирная таблица: В минувшем сезоне «Целе» завоевал Кубок Словении, выиграв в финале у «Копера» (4:0). Это позволило команде получить шанс выступить в Лиге Европы.

Последние матчи: Перед стартом в Лиге Европы «Целе» сыграл контрольную игру с клубом «Чукарички» из Сербии (1:2 — поражение словенского коллектива).

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Состояние команды: В последних пяти матчах «Целе» одержал две победы, сыграл одну встречу вничью и потерпел два проигрыша.

Статистика для ставок

«Сабах» — обладатель Кубка Азербайджана

«Целе» — обладатель Кубка Словении

«Сабах» и «Целе» ранее в еврокубках не встречались

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Сабах» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.60. Ничья оценена в 3.35, а победа «Целе» — в 2.70.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 2.08 и 1.75.

Прогноз: В первом раунде Лиги Европы сойдутся обладатели Кубка Азербайджана и Словении. Ожидаем равной игры, в которой обе команды вполне могут обменяться голами.

Ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.82.

Прогноз: Можно рискнуть в пользу обладателя Кубка Азербайджана, который не проигрывает вот уже 9 матчей.

Ставка: Фора «Сабаха» (0) с коэффициентом 1.85.