Сабах — Целе. Ставка (к. 1.82) и прогноз на футбол, Лига Европы, 10 июля 2025 года

Сабах
Целе
«Сабах»
Турнирная таблица: «Сабах» завоевал путевку в квалификацию Лиги Европы благодаря победе над «Карабахом» в финале Кубка Азербайджана (3:2).
Последние матчи: Перед стартом в Лиге Европы «Сабах» провел товарищескую игру с «Рапидом», которая завершилась вничью (2:2).
Сабах — Целе: коэффициенты букмекеров
Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Прогнозы и ставки на Лигу Европы
Состояние команды: «Сабах» не проигрывает на протяжении девяти матчей: 4 победы и 5 ничьих.
«Целе»
Турнирная таблица: В минувшем сезоне «Целе» завоевал Кубок Словении, выиграв в финале у «Копера» (4:0). Это позволило команде получить шанс выступить в Лиге Европы.
Последние матчи: Перед стартом в Лиге Европы «Целе» сыграл контрольную игру с клубом «Чукарички» из Сербии (1:2 — поражение словенского коллектива).
Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Состояние команды: В последних пяти матчах «Целе» одержал две победы, сыграл одну встречу вничью и потерпел два проигрыша.
Статистика для ставок
- «Сабах» — обладатель Кубка Азербайджана
- «Целе» — обладатель Кубка Словении
- «Сабах» и «Целе» ранее в еврокубках не встречались
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Сабах» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.60. Ничья оценена в 3.35, а победа «Целе» — в 2.70.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 2.08 и 1.75.
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Прогноз: В первом раунде Лиги Европы сойдутся обладатели Кубка Азербайджана и Словении. Ожидаем равной игры, в которой обе команды вполне могут обменяться голами.
Ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.82.
Прогноз: Можно рискнуть в пользу обладателя Кубка Азербайджана, который не проигрывает вот уже 9 матчей.
Ставка: Фора «Сабаха» (0) с коэффициентом 1.85.