Шарапова вышла в финал женского виртуального US Open

Россиянкавышла в финал виртуального розыгрыша US Open. Официальный аккаунт Открытого чемпионата США проводит соревнование, в котором участвуют обладательницы трофея разных лет.

В решающем раунде российская теннисистка, выигравшая в реальности турнир в 2006 году, соперничает с Габриэлой Сабатини, которая побеждала в турнире в 1990-м.

Метод определения победителей — голосование в социальных сетях. Голосование в рамках финального матча виртуального турнира продлится вплоть до вечера 13 апреля.

Ранее мужской виртуальный турнир выиграл чемпион-2000 Марат Сафин.

Maria Sharapova. Gabriela Sabatini. The final two in our US Open Bracket of Champions. Need we say more?@MariaSharapova | @sabatinigabyok