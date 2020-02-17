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    Кудерметова пробилась в основную сетку турнира в Дубае

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    Российская теннисистка Вероника Кудерметова пробилась в основную сетку турнира в Дубае (ОАЭ).

    Вероника Кудерметова
    Вероника Кудерметова

    В финале квалификации она обыграла представительницу США Бетани Маттек-Сэндс со счетом 6:4, 6:2.

    Встреча между соперницами продлилась 1 час 15 минут. Вероника 4 раза подала навылет, совершила 4 двойные ошибки и реализовала 4 из 7 брейк-пойнтов. На счету её соперницы, являющейся девятикратной победительницей турниров «Большого шлема» (5 — в паре, 4 — в миксте) 3 эйса, 3 двойные ошибки и 1 брейк.

    Соперница Кудерметовой по первому кругу основной сетки турнира в Дубае станет известна позже. 0

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