Кудерметова пробилась в основную сетку турнира в Дубае

Российская теннисисткапробилась в основную сетку турнира в Дубае (ОАЭ).

В финале квалификации она обыграла представительницу США Бетани Маттек-Сэндс со счетом 6:4, 6:2.

Встреча между соперницами продлилась 1 час 15 минут. Вероника 4 раза подала навылет, совершила 4 двойные ошибки и реализовала 4 из 7 брейк-пойнтов. На счету её соперницы, являющейся девятикратной победительницей турниров «Большого шлема» (5 — в паре, 4 — в миксте) 3 эйса, 3 двойные ошибки и 1 брейк.

Соперница Кудерметовой по первому кругу основной сетки турнира в Дубае станет известна позже. 0