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    Сборная России узнала соперников по групповому этапу ATP Cup

    Теннис ATP Прогнозы на теннис
    Сборная России по теннису на групповом этапе турнира ATP Cup сыграет в квартете D с командами Италии, США и Норвегии, сообщает пресс-служба соревнований.

    Даниил Медведев
    Даниил Медведев

    В составе российской команды выступят Даниил Медведев и Карен Хачанов. Запасным игроком будет Евгений Донской.

    За сборную Италии выступят Маттео Берреттини и Фабио Фоньини, у американцев сыграют Джон Изнер и Тейлор Фриц, а у норвежцев — Каспер Рууд и Виктор Дурасович.

    Первый в истории турнир ATP Cup пройдет в Австралии на харде с 3 по 12 января. В нем примут участие 24 команды. В «Финал восьми» выйдут победители шести групп, а также лучшие две команды, занявшие второе место. Теннисистам предстоит провести две личные встречи и одну парную.

    3 января россияне сыграют с итальянцами, 5-го — с американцами, 7-го — с норвежцами. 0

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