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    Джокович: Тим сегодня сыграл на мега-уровне

    Теннис Финал Мирового Тура ATP ATP Новак Джокович  Доминик Тим Прогнозы на теннис
    Сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал поражение от австрийца Доминика Тима во втором туре группового этапа Итогового турнира ATP.

    Новак Джокович
    Новак Джокович

    «Редко бывают такие матчи, когда соперник попадает абсолютно все. Тим сегодня сыграл на мега-уровне. Просто супер! Я сделал все, что мог, но этого было мало. Тим использовал любую возможность атаковать, сочинял невероятные удары. Понятно, что я играл с ним не впервые, знал его игру. Но даже я не ожидал, что он сыграет настолько феноменально. Невероятно!

    Я не дал ему подать на матч при 5:6, я вел 4:1 на тай-брейке. Но Доминик все равно нашел способ выиграть. Он заслужил успех на 100 процентов, какие вопросы. Фантастический теннис от Доминика», — цитирует Джоковича официальный сайт АТР

    Отметим, что благодаря своей победе Тим стал первым полуфиналистом Итогового чемпионата АТР. Вторую путевку от группы B 14 ноября разыграют Новак Джокович и Роджер Федерер. 0

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