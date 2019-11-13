Джокович: Тим сегодня сыграл на мега-уровне

Сербский теннисистпрокомментировал поражение от австрийцаво втором туре группового этапа Итогового турнира ATP.

«Редко бывают такие матчи, когда соперник попадает абсолютно все. Тим сегодня сыграл на мега-уровне. Просто супер! Я сделал все, что мог, но этого было мало. Тим использовал любую возможность атаковать, сочинял невероятные удары. Понятно, что я играл с ним не впервые, знал его игру. Но даже я не ожидал, что он сыграет настолько феноменально. Невероятно!

Я не дал ему подать на матч при 5:6, я вел 4:1 на тай-брейке. Но Доминик все равно нашел способ выиграть. Он заслужил успех на 100 процентов, какие вопросы. Фантастический теннис от Доминика», — цитирует Джоковича официальный сайт АТР

Отметим, что благодаря своей победе Тим стал первым полуфиналистом Итогового чемпионата АТР. Вторую путевку от группы B 14 ноября разыграют Новак Джокович и Роджер Федерер. 0