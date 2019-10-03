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    Шарапова снялась с турнира в Линце

    WTA Мария Шарапова
    Российская теннисистка Мария Шарапова не выступит на турнире WTA Generali Ladies Linz в Австрии, сообщает пресс-служба турнира.

    Мария Шарапова
    Мария Шарапова

    У Шараповой возникли проблемы с плечом, из-за чего 32-летняя россиянка не сможет сыграть.

    «Очень жаль, что Мария не сможет посетить Линц. Но мы полностью понимаем решение спортсменки, ведь для игрока здоровье всегда в приоритете», — сказала директор турнира Сандра Райхель.

    В настоящее время россиянка является 138-й ракеткой мира. В 2019 году Шарапова одержала восемь побед в 15 матчах.

    Наивысшим достижением теннисистки в этом году стало участие в четвертом круге Открытого чемпионата Австралии, где она проиграла лидеру мирового рейтинга Эшли Барти.

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