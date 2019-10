Шарапова снялась с турнира в Линце

Российская теннисисткане выступит на турнире WTA Generali Ladies Linz в Австрии, сообщает пресс-служба турнира.

У Шараповой возникли проблемы с плечом, из-за чего 32-летняя россиянка не сможет сыграть.

«Очень жаль, что Мария не сможет посетить Линц. Но мы полностью понимаем решение спортсменки, ведь для игрока здоровье всегда в приоритете», — сказала директор турнира Сандра Райхель.

В настоящее время россиянка является 138-й ракеткой мира. В 2019 году Шарапова одержала восемь побед в 15 матчах.

Наивысшим достижением теннисистки в этом году стало участие в четвертом круге Открытого чемпионата Австралии, где она проиграла лидеру мирового рейтинга Эшли Барти.

Sad news 😥 #Mariasharapova has withdrawn from our tournament due to schoulder problems. Our TD Sandra Reichel said: «I am very sorry that Maria can't come to Linz. But I fully understand her, the health of the player always has priority.» We wish Maria a speedy recovery!