Шарапова проиграла Контавейт на старте турнира в Монреале

Мария Шарапова
globallookpress.com
В матче первого раунда россиянка уступила эстонке Анетт Контавейт со счетом 6:4, 3:6, 4:6.
Продолжительность противостояния составила 2 часа 41 минуту. Шарапова 7 раз подала навылет, допустила 8 двойных ошибок и использовала 3 брейк-пойнта из 8. На счету Контавейт 1 эйс, 6 двойных и 4 брейк-пойнта из 12.
Следующей соперницей Анетт станет либо американка Винус Уильямс, либо испанка Карла Суарес-Наварро.
Действующей чемпионкой турнира является румынка Симона Халеп. 0