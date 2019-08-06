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    Шарапова проиграла Контавейт на старте турнира в Монреале

    WTA Мария Шарапова
    Российская теннисистка Мария Шарапова завершила выступление на турнире в Монреале (Канада).

    Мария Шарапова
    Мария Шарапова

    В матче первого раунда россиянка уступила эстонке Анетт Контавейт со счетом 6:4, 3:6, 4:6.

    Продолжительность противостояния составила 2 часа 41 минуту. Шарапова 7 раз подала навылет, допустила 8 двойных ошибок и использовала 3 брейк-пойнта из 8. На счету Контавейт 1 эйс, 6 двойных и 4 брейк-пойнта из 12.

    Следующей соперницей Анетт станет либо американка Винус Уильямс, либо испанка Карла Суарес-Наварро.

    Действующей чемпионкой турнира является румынка Симона Халеп. 0

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