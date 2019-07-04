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    Уимблдон. Уверенная победа Барти, поражение Рублева

    Обзор матчей четвертого соревновательного дня на турнире «Большого шлема»

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    Эшли Барти
    Эшли Барти
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    В четверг, 4 июля, на Уимблдоне пройдут матчи второго круга в мужском и женском одиночных разрядах.

    Мужчины

    Андрей Рублев (Россия) — Сэм Куэрри (США) — 3:6, 2:6, 3:6

    Российский теннисист Андрей Рублев не сумел пробиться в третий круг Уимблдона.

    В поединке второго раунда россиянин проиграл американцу Сэму Куэрри со счетом 3:6, 2:6, 3:6.

    Теннисисты провели на корте полтора часа. Рублев 7 раз подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и не реализовал ни одного из 5 брейк-поинтов. На счету американца 26 эйсов, 4 двойные ошибки и 5 брейков.

    За выход в четвертый круг Уимблдона Куэрри поспорит с австралийцем Джоном Миллманом, обыгравшим серба Ласло Дьере — 6:3, 6:2, 6:1.

    Женщины

    Эшли Барти (Австралия) — Элисон Ван Эйтванк (Бельгия) — 6:1, 6:3

    Австралийская теннисистка Эшли Барти вышла в третий круг Уимблдона.

    В поединке второго раунда первая ракетка мира разгромила бельгийку Элисон Ван Эйтванк со счетом 6:1, 6:3.

    Встреча продолжалась всего 54 минуты. Чемпионка «Ролан Гаррос-2019» дважды подала навылет, не совершила ни одной двойной ошибки и реализовала 5 из 7 брейк-поинтов.
    На счету бельгийки 1 эйс, 2 двойные ошибки и 1 брейк.

    За выход в четвертый круг Барти поспорит с победительницей матча Хэрриет Дарт (Великобритания) — Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия).

    Слоан Стивенс (США) — Ван Яфань (Китай) — 6:0, 6:2

    Американка Слоан Стивенс уверенно расправилась над китаянкой Ван Яфань в матче второго круга Уимблдона.

    Встреча продолжалась 56 минут и завершилась со счетом 6:0, 6:2 в пользу девятой ракетки турнира.

    Стивенс не выполнила ни одного эйса, зато реализовала сразу 6 брейк-поинтов из 8, не отдав сопернице ни одной своей подачи.

    В третьем круге американка сыграет с чешкой Катержиной Синяковой или британкой Йоханной Контой.

    Петра Квитова (Чехия) — Кристина Младенович (Франция) — 7:5, 6:2

    Чешская теннисистка Петра Квитова вышла в третий круг Уимблдона, обыграв француженку Кристину Младенович - 7:5, 6:2.

    В первом сете шестая ракетка мира уступала 3:5, но сумела взять четыре гейма кряду, отыграв три сетбола. Во второй партии борьбы не получилось — чешка быстро повела 4:1 и довела дело до победного конца.

    Далее Квитову ждет встреча с американкой Амандой Анисимовой или полькой Магдой Линетт. 0

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