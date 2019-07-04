Уимблдон. Уверенная победа Барти, поражение Рублева

В четверг, 4 июля, на Уимблдоне пройдут матчи второго круга в мужском и женском одиночных разрядах.

Мужчины

Андрей Рублев (Россия) — Сэм Куэрри (США) — 3:6, 2:6, 3:6

Российский теннисист Андрей Рублев не сумел пробиться в третий круг Уимблдона.

В поединке второго раунда россиянин проиграл американцу Сэму Куэрри со счетом 3:6, 2:6, 3:6.

Теннисисты провели на корте полтора часа. Рублев 7 раз подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и не реализовал ни одного из 5 брейк-поинтов. На счету американца 26 эйсов, 4 двойные ошибки и 5 брейков.

За выход в четвертый круг Уимблдона Куэрри поспорит с австралийцем Джоном Миллманом, обыгравшим серба Ласло Дьере — 6:3, 6:2, 6:1.

Женщины

Эшли Барти (Австралия) — Элисон Ван Эйтванк (Бельгия) — 6:1, 6:3

Австралийская теннисистка Эшли Барти вышла в третий круг Уимблдона.

В поединке второго раунда первая ракетка мира разгромила бельгийку Элисон Ван Эйтванк со счетом 6:1, 6:3.

Встреча продолжалась всего 54 минуты. Чемпионка «Ролан Гаррос-2019» дважды подала навылет, не совершила ни одной двойной ошибки и реализовала 5 из 7 брейк-поинтов.

На счету бельгийки 1 эйс, 2 двойные ошибки и 1 брейк.

За выход в четвертый круг Барти поспорит с победительницей матча Хэрриет Дарт (Великобритания) — Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия).

Слоан Стивенс (США) — Ван Яфань (Китай) — 6:0, 6:2

Американка Слоан Стивенс уверенно расправилась над китаянкой Ван Яфань в матче второго круга Уимблдона.

Встреча продолжалась 56 минут и завершилась со счетом 6:0, 6:2 в пользу девятой ракетки турнира.

Стивенс не выполнила ни одного эйса, зато реализовала сразу 6 брейк-поинтов из 8, не отдав сопернице ни одной своей подачи.

В третьем круге американка сыграет с чешкой Катержиной Синяковой или британкой Йоханной Контой.

Петра Квитова (Чехия) — Кристина Младенович (Франция) — 7:5, 6:2

Чешская теннисистка Петра Квитова вышла в третий круг Уимблдона, обыграв француженку Кристину Младенович - 7:5, 6:2.

В первом сете шестая ракетка мира уступала 3:5, но сумела взять четыре гейма кряду, отыграв три сетбола. Во второй партии борьбы не получилось — чешка быстро повела 4:1 и довела дело до победного конца.

Далее Квитову ждет встреча с американкой Амандой Анисимовой или полькой Магдой Линетт. 0