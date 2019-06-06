Хачанов: Почувствовал, что Тим — один из лучших теннисистов на грунте

Российский теннисистпрокомментировал четвертьфинальный матч «Ролан Гаррос», в котором он уступил австрийцу— 2:6, 4:6, 2:6.

«Сегодня я почувствовал, что Тим является одним из лучших теннисистов на грунте. Почувствовал это на корте, а не на словах. Я смотрел его матчи и знал, как он играет. Но сегодняшний матч получился тяжелым.

Тим ставил меня в сложные ситуации, я не мог играть агрессивно. Конечно, я мог бы действовать лучше и меньше ошибаться. Но это всегда зависит от того, как действует твой соперник», — приводит слова Хачанова Atptour.com.

В полуфинале «РГ» Тим сыграет с сербом Новаком Джоковичем. 0