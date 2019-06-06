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    Хачанов: Почувствовал, что Тим — один из лучших теннисистов на грунте

    Карен Хачанов Ролан Гаррос ATP
    Российский теннисист Карен Хачанов прокомментировал четвертьфинальный матч «Ролан Гаррос», в котором он уступил австрийцу Доминику Тиму — 2:6, 4:6, 2:6.

    Карен Хачанов
    Карен Хачанов

    «Сегодня я почувствовал, что Тим является одним из лучших теннисистов на грунте. Почувствовал это на корте, а не на словах. Я смотрел его матчи и знал, как он играет. Но сегодняшний матч получился тяжелым.

    Тим ставил меня в сложные ситуации, я не мог играть агрессивно. Конечно, я мог бы действовать лучше и меньше ошибаться. Но это всегда зависит от того, как действует твой соперник», — приводит слова Хачанова Atptour.com.

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