ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Серхио АгуэроНепредсказуемая АПЛ. Первые прогнозы на следующий сезон
  • 13:42
    • Черчесов назвал расширенный состав сборной на матчи с Сан-Марино и Кипром
  • 13:21
    • Минское «Динамо» назначило нового главного тренера
  • 10:43
    • Де Росси покинет «Рому» летом
  • 10:27
    • «Кельн» назначил нового главного тренера
  • 10:14
    • Дзюба признан игроком тура в РПЛ
    Все новости спорта

    Касаткина победила Бегу в Риме, Павлюченкова выбыла

    WTA Дарья Касаткина Анастасия Павлюченкова
    Российская теннисистка Дарья Касаткина вышла во второй круг турнира в Риме.

    Дарья Касаткина
    Дарья Касаткина

    В поединке первого раунда россиянка обыграла румынку Ирину Бегу со счетом 6:2, 7:6 (7:5).

    Теннисистки провели на корте полтора часа. Первая ракетка России ни разу не подала навылет, допустила 4 двойные ошибки и взяла 3 гейма на подаче соперницы.

    На счету Бегу 2 эйса, ни одной двойной ошибки и 1 брейк.

    За выход в третий круг Касаткина поспорит с чешкой Катержиной Синяковой.

    Еще одна россиянка Анастасия Павлюченкова уступила Марии Саккари из Греции — 1:6, 5:7.

    Павлюченкова 1 раз подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 1 из 7 брейк-поинтов. На счету ее соперницы 5 эйсов, ни одной двойной ошибки и 4 брейка.

    За выход в третий круг Саккари поспорит с эстонкой Анетт Контавейт. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Australian Open — начало года Джоковича и величия Осаки
  • 28/01/2019 в 01:45
    •
  • Прогноз
  • Швейцария — Австрия
  • 1.77
  • Сегодня в 21:15
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Швейцария не испытает проблем в игре с Австрией
  • Швейцария — Австрия. Прогноз и ставки
  • 1.77
    •
  • Франция и Германия сыграют вничью в основное время
  • Германия — Франция. Прогноз и ставки
  • 5.20
    •
  • «Каролина» размочит счет в серии с «Бостоном»
  • «Каролина» — «Бостон». Прогноз и ставки
  • 1.89
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Эден Азар Футбол Трансферный дайджест. 7-13 маяКогда станет известно о трансфере Эдена Азара в «Реал», что ждет Андера Эрреру после решения покинуть «МЮ», где окажется Эдин Джеко и другие трансферные новости последних дней Вчера в 23:290
  • 08:26
    • «Уэска» анонсировала увольнение главного тренера
  • 08:11
    • Вогель возглавил «Лейкерс»
  • 00:53
    • СМИ: «Барселона» не уволит Вальверде летом
    Сборная России Хоккей Третья подряд. Сборная России разобралась с ЧехиейСборная России по хоккею одержала третью подряд победу на чемпионате мира, обыграв Чехию Вчера в 19:340
  • Экспресс дня

  • Баталии на хоккейном ЧМ продолжаются
  • 3.59
    •
  • 15:08
    • Касаткина победила Бегу в Риме, Павлюченкова выбыла
  • 13:56
    • Василевский встанет в ворота сборной России против Италии
  • 13:08
    • Гран-при Нидерландов вернется в календарь Формулы-1
    Кевин де Брейне и Давид Сильва Футбол Эпичное противостояние «МанСити» и «Ливерпуля». Все решили миллиметры и секунды«Горожане» стали чемпионами Англии, опередив «красных» на один балл Вчера в 15:250
  • 23:50
    • СМИ: УЕФА хочет отстранить «Манчестер Сити» от еврокубков
  • 10:57
    • Полузащитник «Ахмата» пропустит полгода
  • 00:37
    • Каррера может возглавить иранский клуб
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет новичкам
    • получить
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт Теннис
    LiveПрогнозыВся лента
    Australian OpenATPWTA
    Бокс Баскетбол Прочие