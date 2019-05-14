Касаткина победила Бегу в Риме, Павлюченкова выбыла

Российская теннисисткавышла во второй круг турнира в Риме.

В поединке первого раунда россиянка обыграла румынку Ирину Бегу со счетом 6:2, 7:6 (7:5).

Теннисистки провели на корте полтора часа. Первая ракетка России ни разу не подала навылет, допустила 4 двойные ошибки и взяла 3 гейма на подаче соперницы.

На счету Бегу 2 эйса, ни одной двойной ошибки и 1 брейк.

За выход в третий круг Касаткина поспорит с чешкой Катержиной Синяковой.

Еще одна россиянка Анастасия Павлюченкова уступила Марии Саккари из Греции — 1:6, 5:7.

Павлюченкова 1 раз подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 1 из 7 брейк-поинтов. На счету ее соперницы 5 эйсов, ни одной двойной ошибки и 4 брейка.

За выход в третий круг Саккари поспорит с эстонкой Анетт Контавейт. 0