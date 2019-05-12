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    Джокович — победитель «Мастерса» в Мадриде

    ATP Новак Джокович 
    Сербский теннисист Новак Джокович стал победителем грунтового турнира серии «Мастерс 1000» в Мадриде.

    Новак Джокович
    Новак Джокович

    В финальном поединке первый номер посева обыграл грека Стефаноса Циципаса со счетом 6:3, 6:4.

    Теннисисты провели на корте полтора часа. Джокович дважды подал навылет, избежал двойных ошибок и реализовал 2 брейк-пойнта из 5. Циципас подал 1 эйс, 1 раз ошибся на подаче и не имел ни одного шанса взять подачу соперника.

    Джокович выиграл 74-й титул в карьере и второй в 2019 году. Серб догнал испанца Рафаэля Надаля по числу побед на турнирах серии «Мастерс» (по 33). 0

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