Джокович — победитель «Мастерса» в Мадриде

Сербский теннисистстал победителем грунтового турнира серии «Мастерс 1000» в Мадриде.

В финальном поединке первый номер посева обыграл грека Стефаноса Циципаса со счетом 6:3, 6:4.

Теннисисты провели на корте полтора часа. Джокович дважды подал навылет, избежал двойных ошибок и реализовал 2 брейк-пойнта из 5. Циципас подал 1 эйс, 1 раз ошибся на подаче и не имел ни одного шанса взять подачу соперника.

Джокович выиграл 74-й титул в карьере и второй в 2019 году. Серб догнал испанца Рафаэля Надаля по числу побед на турнирах серии «Мастерс» (по 33). 0