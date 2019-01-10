Хачанов сыграет с Гоевчиком, Федерер — с Истоминым на старте Australian Open

В Мельбурне состоялась жеребьевка основной сетки Открытого чемпионата Австралии в мужском одиночном разряде.

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Первый номер посева серб Новак Джокович стартует матчем с одним из победителей квалификации.

Второй сеяный испанец Рафаэль Надаль свой первый поединок проведет против австралийца Джеймса Дакворта.

Действующий победитель швейцарец Роджер Федерер в первом матче сыграет с теннисистом из Узбекистана Денисом Истоминым.

Первая ракетка России Карен Хачанов в стартовой игре встретится с немцем Петером Гоевчиком, 16-й сеяный Даниил Медведев сразится с одним из победителей квалификации. Андрей Рублев сыграет с американцем Маккензи Макдональдом, а Евгений Донской — с сербом Ласло Дьере.

С полными результатами жеребьевки можно ознакомиться здесь. 0