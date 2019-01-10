Хачанов сыграет с Гоевчиком, Федерер — с Истоминым на старте Australian Open

Роджер Федерер
ausopen.com
Первый номер посева серб Новак Джокович стартует матчем с одним из победителей квалификации.
Второй сеяный испанец Рафаэль Надаль свой первый поединок проведет против австралийца Джеймса Дакворта.
Действующий победитель швейцарец Роджер Федерер в первом матче сыграет с теннисистом из Узбекистана Денисом Истоминым.
Первая ракетка России Карен Хачанов в стартовой игре встретится с немцем Петером Гоевчиком, 16-й сеяный Даниил Медведев сразится с одним из победителей квалификации. Андрей Рублев сыграет с американцем Маккензи Макдональдом, а Евгений Донской — с сербом Ласло Дьере.
С полными результатами жеребьевки можно ознакомиться здесь. 0