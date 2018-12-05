Надаль и Мюррей сыграют на Australian Open

Испанеци британецподтвердили свое участие в Открытом чемпионате Австралии по теннису, сообщает официальный сайт турнира.

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Надаль пропустил концовку сезона из-за травмы, но уже набирает форму, поэтому собирается приехать в Мельбурн.

Мюррей, который уже несколько месяцев залечивает повреждение, попал в основную сетку благодаря защищенному рейтингу.

Отмечается, что на Australian Open сыграют все лучшие игроки, включая серба Новака Джоковича и швейцарца Роджера Федерера.

У женщин на турнире выступит американка Серена Уильямс, пропустившая Australian Open в 2018 году из-за рождения дочери.

Открытый чемпионат Австралии пройдет в Мельбурне с 14 по 27 января. 0