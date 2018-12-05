Надаль и Мюррей сыграют на Australian Open

Рафаэль Надаль
tennis.com
Надаль пропустил концовку сезона из-за травмы, но уже набирает форму, поэтому собирается приехать в Мельбурн.
Мюррей, который уже несколько месяцев залечивает повреждение, попал в основную сетку благодаря защищенному рейтингу.
Отмечается, что на Australian Open сыграют все лучшие игроки, включая серба Новака Джоковича и швейцарца Роджера Федерера.
У женщин на турнире выступит американка Серена Уильямс, пропустившая Australian Open в 2018 году из-за рождения дочери.
Открытый чемпионат Австралии пройдет в Мельбурне с 14 по 27 января. 0