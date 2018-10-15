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    Кубок Кремля: Павлюченкова прошла дальше, Потапова выбыла

    WTA Анастасия Павлюченкова
    Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова успешно стартовала на Кубке Кремля.

    Анастасия Павлюченкова
    Анастасия Павлюченкова
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    В поединке первого круга Павлюченкова обыграла представительницу Австралии Айлу Томлянович. Россиянка отпраздновала победу в двух сетах — 7:5, 6:4.

    Матч длился 1 час 32 минуты. По ходу встречи Павлюченкова трижды подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 4 из 5 брейк-пойнтов.

    За выход в четвертьфинал представительница России поспорит с первой ракеткой мира румынкой Симоной Халеп.

    Еще одна россиянка Анастасия Потапова, которая получила от организаторов «уайлд-кард» в первом круге проиграла эстонке Анетт Контавейт — 6:3, 2:6, 5:7. 0

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