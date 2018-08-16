Кубок Дэвиса сменит свой формат

Страны-члены(ITF) проголосовали проголосовала за смену формата, сообщает France Football.

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На заседании в Орландо необходимо было получить две трети голосов для смены формата турнира. За перемены высказался 71 процент из 210 членов ITF.

В новом сезоне на смену существующему уже 118 лет Кубку Дэвиса придет новый турнир — World Cup of Tennis Finals.

ITF заключила партнерское соглашение с инвестиционной группой Kosmos, президентом которой является защитник сборной Испании по футболу Жерар Пике.

При поддержке компании, Международная федерация тенниса готова вложить в турнир 3 млрд долларов в течение 25 лет.

По новому формату турнир будет проходить в течение одной недели в ноябре. 18 команд будут поделены на группы, в которых определится восьмерка четвертьфиналистов.

Каждый матч будет состоять из двух одиночных поединков и парной комбинации. Все встречи будут играться в формате трех сетов.

Также в рамках турнира будет проводиться переходной турнир между восьмеркой команд, не вышедших в четвертьфинал, и восьми сильнейшими командами второго по силе дивизиона — группы I. 0