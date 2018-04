Бертенс — победительница турнира в Чарльстоне

21-я ракетка мира голландкавыиграла турнир в американском Чарльстоне, призовой фонд которого составляет 800 тысяч долларов.

В финале 12-я сеяная обыграла немку Юлию Гёргес со счетом 6:2, 6:1. Матч продолжался 58 минут.

Кики реализовала 5 брейк-поинтов из 8 возможных, проиграв 1 гейм на своей подаче.

Счет личных встреч соперниц стал 2-0 в пользу Бертенс.

Бертенс завоевала пятый титул WTA в одиночном разряде.

What a Sunday it was. @AndrewKrasny recaps championship (and semifinal!) Sunday from the #VolvoCarOpen, when we crowned three new champions in Charleston pic.twitter.com/RvPGXFy5iu