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    Бертенс — победительница турнира в Чарльстоне

    WTA Юлия Гергес
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    Кики Бертенс
    На фото:Кики Бертенс
    21-я ракетка мира голландка Кики Бертенс выиграла турнир в американском Чарльстоне, призовой фонд которого составляет 800 тысяч долларов.

    В финале 12-я сеяная обыграла немку Юлию Гёргес со счетом 6:2, 6:1. Матч продолжался 58 минут.

    Кики реализовала 5 брейк-поинтов из 8 возможных, проиграв 1 гейм на своей подаче.

    Счет личных встреч соперниц стал 2-0 в пользу Бертенс.

    Бертенс завоевала пятый титул WTA в одиночном разряде.


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