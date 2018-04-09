Бертенс — победительница турнира в Чарльстоне

В финале 12-я сеяная обыграла немку Юлию Гёргес со счетом 6:2, 6:1. Матч продолжался 58 минут.
Кики реализовала 5 брейк-поинтов из 8 возможных, проиграв 1 гейм на своей подаче.
Счет личных встреч соперниц стал 2-0 в пользу Бертенс.
Бертенс завоевала пятый титул WTA в одиночном разряде.
🎥📺— Volvo Car Open (@VolvoCarOpen) 9 апреля 2018 г.
What a Sunday it was. @AndrewKrasny recaps championship (and semifinal!) Sunday from the #VolvoCarOpen, when we crowned three new champions in Charleston pic.twitter.com/RvPGXFy5iu