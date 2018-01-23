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    Свитолина не смогла выйти в полуфинал Australian Open, проиграв Мертенс

    Australian Open WTA Элина Свитолина
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    Элисе Мертенс
    На фото:Элисе Мертенс
    37-я ракетка мира бельгийка Элисе Мертенс вышла в полуфинал Australian Open.

    В четвертьфинальном матче она Мертенс разгромила 4-ю сеяную украинку Элину Свитолину со счетом 6:4, 6:0. Встреча продолжалась 1 час 13 минут.

    Мертенс дважды подала навылет, допустила 2 двойные и 14 невынужденных ошибок, заработала 26 «виннерсов» и реализовала 5 брейк-пойнтов из 9. На счету Свитолиной 3 эйса, 14 активно выигранных розыгрышей, 19 невынужденных ошибок и 1 брейк.

    В полуфинале Мертенс сыграет с победительницей пары Карла Суарес-Наварро (Испания) — Каролин Возняцки (Дания).


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