Свитолина не смогла выйти в полуфинал Australian Open, проиграв Мертенс

37-я ракетка мира бельгийкавышла в полуфинал Australian Open.

В четвертьфинальном матче она Мертенс разгромила 4-ю сеяную украинку Элину Свитолину со счетом 6:4, 6:0. Встреча продолжалась 1 час 13 минут.

Мертенс дважды подала навылет, допустила 2 двойные и 14 невынужденных ошибок, заработала 26 «виннерсов» и реализовала 5 брейк-пойнтов из 9. На счету Свитолиной 3 эйса, 14 активно выигранных розыгрышей, 19 невынужденных ошибок и 1 брейк.

В полуфинале Мертенс сыграет с победительницей пары Карла Суарес-Наварро (Испания) — Каролин Возняцки (Дания).

