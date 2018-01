Бердых «всухую» обыграл Дель Потро

19-я ракетка мира чехпробился в четвертый раунд Открытого чемпионата Австралии по теннису, который проходит в Мельбурне.

В матче 1/16 финала 19-й номер посева разгромил аргентинца Хуана Мартина Дель Потро — 6:3, 6:3, 6:2. Встреча продолжалась 2 часа 17 минут.

Томаш записал на свой счет 20 эйсов, заработал 52 «виннерса», допустил 5 двойных ошибок и реализовал 7 брейк-поинтов из 18 возможных. В активе Хуана Мартина 7 подач навылет, 26 активно выигранных розыгрышей и 2 брейка, в пассиве — 3 двойные ошибки.

Следующим соперником Бердыха станет итальянец Фабио Фоньини.

.@tomasberdych seals passage to the 4R with a comprehensive performance! 👌

Earns a date with 🇮🇹 25th seed Fabio #Fognini.#AusOpen pic.twitter.com/RD2RPxMLBz