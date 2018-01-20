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    Бердых «всухую» обыграл Дель Потро

    Australian Open ATP Томаш Бердых Хуан Мартин дель Потро
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    Томаш Бердых
    На фото:Томаш Бердых
    19-я ракетка мира чех Томаш Бердых пробился в четвертый раунд Открытого чемпионата Австралии по теннису, который проходит в Мельбурне.

    В матче 1/16 финала 19-й номер посева разгромил аргентинца Хуана Мартина Дель Потро — 6:3, 6:3, 6:2. Встреча продолжалась 2 часа 17 минут.

    Томаш записал на свой счет 20 эйсов, заработал 52 «виннерса», допустил 5 двойных ошибок и реализовал 7 брейк-поинтов из 18 возможных. В активе Хуана Мартина 7 подач навылет, 26 активно выигранных розыгрышей и 2 брейка, в пассиве — 3 двойные ошибки.

    Зверев не сумел выйти в четвертый раунд Australian Open, проиграв Чхун Хену

    Следующим соперником Бердыха станет итальянец Фабио Фоньини.


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