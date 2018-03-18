Рожков оценил выступление россиян на Паралимиаде как «достойное»

Первый вице-президент Паралимпийского комитета Россииподвел итоги выступления россиян на Играх-2018 в Пхенчхане.

«Наши спортсмены очень хорошо выступили на Паралимпийских играх в Корее и подтвердили свой высокий спортивный класс — на уровне высших спортивных достижений в мире. И подтвердили, что даже в таком усеченном составе, в который не вошли наши сильнейшие мужчины-лыжники и биатлонисты, мы можем на равных конкурировать с сильнейшими командами мира.

В Играх не участвовали, к примеру, Иван Голубков, который в сезоне-2017/2018 победил на 10 этапах Кубка мира. А также Станислав Чохлаев, который в нынешнем сезоне выиграл шесть этапов Кубка мира, и другие наши ведущие спортсмены — Роман Петушков, Владислав Лекомцев.

Российские паралимпийцы заняли второе место в медальном зачете Игр-2018

Я думаю, что из 18 комплектов медалей ребята могли выиграть половину», — приводит слова Рожкова «Р-Спорт».