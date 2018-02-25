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    Быков: Финал хоккейного турнира оказался очень драматичным

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    Вячеслав Быков
    На фото:Вячеслав Быков
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    Двукратный олимпийский чемпион, бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков поздравил игроков и болельщиков с завоеванием золота Игр-2018 в финале против Германии (4:3 ОТ).

    Также специалист пожелал удачи самому ценному игроку турнира в Корее Илье Ковальчуку в достижении цели по вхождению в «Тройной золотой клуб» — ему к званию олимпийского чемпиона и чемпиона мира необходимо завоевать Кубок Стэнли.

    «Во-первых, я хотел бы поздравить команду, тренерский штаб и все хоккейное сообщество с этой долгожданной победой.

    И, безусловно, наших болельщиков, которые передавали ту энергетику, которая необходима для того, чтобы ребята чувствовали поддержку и получали дополнительные силы и мотивацию.

    Во-вторых, финал оказался очень драматичным и, слава богу, закончился в нашу пользу.

    "Тройной золотой клуб"? Если у Ильи есть такая мечта и мотивация, когда человек нацелен, отдает всего себя, тогда ничего невозможного нет. Я желаю Илье удачи в достижении этой цели», — цитирует «Р-Спорт» Быкова.

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