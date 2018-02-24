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    Вяльбе: Ларьков наконец-то поверил в себя

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    Призеры гонки на 50 км
    На фото:Призеры гонки на 50 км
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    Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе осталась довольна результатами мужского масс-старта на 50 км на Олимпиаде в Пхенчхане.

    Александр Большунов завоевал серебряную медаль, другой представитель России Андрей Ларьков выиграл бронзу. Победу одержал финн Ийво Нисканен.

    «У меня вся Олимпиада – это чувство гордости за моих спортсменов, за нашу команду. Несмотря на то, что Саня сегодня был одной ногой на золотом пьедестале. Но мы видели, что у него сегодня, видимо, печень схватило, но он показал, что он боец. У них должно быть большое и хорошее спортивное будущее. Поздравляю их и всю Россию», — цитирует Вяльбе «Р-Спорт».

    «Наконец-то Андрей поверил в себя и показал это сегодня нам всем. Что он на самом деле может бороться за призы. Он всегда в себе не уверен был. Ребята сами принимали решение, кто побежит. Саня не бежал "тридцатку" в отличие от Дениса (Спицова), поэтому он абсолютно правильно все сделал. Все наши ребята – это феномены», — добавила Вяльбе.

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