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    Экипаж Андрианова — 16-й после 2-го заезда четверок на Олимпиаде

    Сборная России Бобслей
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    Экипаж Андрианова — 16-й после 2-го заезда
    На фото:Экипаж Андрианова — 16-й после 2-го заезда
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    Российский экипаж во главе с Максимом Андриановым занимает 16-е место после двух попыток в соревнованиях бобслейных четверок на Олимпийских играх в Пхенчхане.

    В субботу Андрианов, Алексей Зайцев, Василий Кондратенко и Руслан Самитов во второй попытке финишировали с результатом 49,39 секунды.

    По итогам двух заездов россияне занимают 16-е место с общим временем 1 минута 38,82 секунды.

    Лидирует после двух попыток немецкая четверка Франческо Фридриха (1.37,55). Второе время — у корейских бобслеистов под руководством Вон Юн Чона, третье — у немецкого экипажа Нико Вальтера.

    Следующие две попытки пройдут 25 февраля.

    Бобслей. Мужчины. Четверка. 2-й заезд

    1. Франческо Фридрих/Канди Бауэр/Мартин Гроткопп/Торстен Маргис (Германия) — 1.37,55 (48,54 + 49,01)
    2. Вон Юн Чон/Юн Джун Лин/Сео Юнг Ву/Ким дон Хюн (Корея) — 1.37,84 (48,65 + 49,19)
    3. Нико Вальтер/Кевин Куске/Александр Рюдигер/Эрик Франке (Германия) — 1.37,90 (48,74 + 49,16)
    16. Максим Андрианов/Алексей Зайцев/Василий Кондратенко/Руслан Самитов (Россия) — 1.38,82 (49,43 + 49,39)

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