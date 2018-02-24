Экипаж Андрианова — 16-й после 2-го заезда четверок на Олимпиаде

В субботу Андрианов, Алексей Зайцев, Василий Кондратенко и Руслан Самитов во второй попытке финишировали с результатом 49,39 секунды.
По итогам двух заездов россияне занимают 16-е место с общим временем 1 минута 38,82 секунды.
Лидирует после двух попыток немецкая четверка Франческо Фридриха (1.37,55). Второе время — у корейских бобслеистов под руководством Вон Юн Чона, третье — у немецкого экипажа Нико Вальтера.
Следующие две попытки пройдут 25 февраля.
Бобслей. Мужчины. Четверка. 2-й заезд
1. Франческо Фридрих/Канди Бауэр/Мартин Гроткопп/Торстен Маргис (Германия) — 1.37,55 (48,54 + 49,01)
2. Вон Юн Чон/Юн Джун Лин/Сео Юнг Ву/Ким дон Хюн (Корея) — 1.37,84 (48,65 + 49,19)
3. Нико Вальтер/Кевин Куске/Александр Рюдигер/Эрик Франке (Германия) — 1.37,90 (48,74 + 49,16)
16. Максим Андрианов/Алексей Зайцев/Василий Кондратенко/Руслан Самитов (Россия) — 1.38,82 (49,43 + 49,39)