Экипаж Андрианова — 16-й после 2-го заезда четверок на Олимпиаде

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Российский экипаж во главе сзанимает 16-е место после двух попыток в соревнованиях бобслейных четверок на Олимпийских играх в Пхенчхане.

В субботу Андрианов, Алексей Зайцев, Василий Кондратенко и Руслан Самитов во второй попытке финишировали с результатом 49,39 секунды.

По итогам двух заездов россияне занимают 16-е место с общим временем 1 минута 38,82 секунды.

Лидирует после двух попыток немецкая четверка Франческо Фридриха (1.37,55). Второе время — у корейских бобслеистов под руководством Вон Юн Чона, третье — у немецкого экипажа Нико Вальтера.

Следующие две попытки пройдут 25 февраля.

Бобслей. Мужчины. Четверка. 2-й заезд

1. Франческо Фридрих/Канди Бауэр/Мартин Гроткопп/Торстен Маргис (Германия) — 1.37,55 (48,54 + 49,01)

2. Вон Юн Чон/Юн Джун Лин/Сео Юнг Ву/Ким дон Хюн (Корея) — 1.37,84 (48,65 + 49,19)

3. Нико Вальтер/Кевин Куске/Александр Рюдигер/Эрик Франке (Германия) — 1.37,90 (48,74 + 49,16)

16. Максим Андрианов/Алексей Зайцев/Василий Кондратенко/Руслан Самитов (Россия) — 1.38,82 (49,43 + 49,39)