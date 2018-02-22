МОК и оргкомитет Игр предоставят видеозаписи для расследования по Крушельницкому

«МОК и оргкомитет "Пхенчхан-2018" подтвердили, что предоставят нам видеозаписи, необходимые для проведения расследования», – приводит «Р-Спорт» слова Свищева.
Слушания в CAS по делу Крушельницкого отменены
Напомним, что Крушельницкий на Олимпиаде в Пхенчхане вместе с Анастасией Брызгаловой завоевал бронзу в дабл-миксте. Позже в допинг-пробе спортсмена были обнаружены следы мельдония, при этом количество препарата говорит о том, что имел место одноразовый прием вещества, который не дает никакого терапевтического преимущества.