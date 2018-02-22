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    МОК и оргкомитет Игр предоставят видеозаписи для расследования по Крушельницкому

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    Александр Крушельницкий
    На фото:Александр Крушельницкий
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    Глава Федерации керлинга России Дмитрий Свищев сообщил, что МОК и оргкомитет Олимпиады в Пхенчхане предоставят видеозаписи, которые необходимы для проведения расследования по делу российского керлингиста Александра Крушельницкого.

    «МОК и оргкомитет "Пхенчхан-2018" подтвердили, что предоставят нам видеозаписи, необходимые для проведения расследования», – приводит «Р-Спорт» слова Свищева.

    Слушания в CAS по делу Крушельницкого отменены

    Напомним, что Крушельницкий на Олимпиаде в Пхенчхане вместе с Анастасией Брызгаловой завоевал бронзу в дабл-миксте. Позже в допинг-пробе спортсмена были обнаружены следы мельдония, при этом количество препарата говорит о том, что имел место одноразовый прием вещества, который не дает никакого терапевтического преимущества.

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