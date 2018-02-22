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    Созин: Крушельницкий обязательно выступит на следующей Олимпиаде

    Кёрлинг Сборная России
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    Александр Крушельницкий
    На фото:Александр Крушельницкий
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    Первый вице-президент Федерации керлинга России Андрей Созин прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда (CAS) лишить российского керлингиста Александра Крушельницкого бронзовой медали Игр-2018.

    «Произошло самое ужасное событие, которое невозможно было даже представить. У нас нет никаких претензий к МОК и ВАДА. Мы признаем, что в организме Александра Крушельницкого оказалась запрещенная субстанция, но допингом это я назвать не могу.

    Под лежачий камень вода не течет, поэтому мы обязательно продолжим работу и будем бороться. Мы докажем, что Крушельницкий ни в чем не виноват. Мы найдем виновного человека или организацию.

    CAS лишил Брызгалову и Крушельницкого бронзовых медалей Игр-2018

    Жизнь продолжается. Мы восстановим честное имя Крушельницкого, и он обязательно выступит на следующей Олимпиаде. И будет выступать на Кубке мира», — приводит слова Созина «Чемпионат».

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