Созин: Крушельницкий обязательно выступит на следующей Олимпиаде

Первый вице-президент Федерации керлинга Россиипрокомментировал решение Спортивного арбитражного суда (CAS) лишить российского керлингистабронзовой медали Игр-2018.

«Произошло самое ужасное событие, которое невозможно было даже представить. У нас нет никаких претензий к МОК и ВАДА. Мы признаем, что в организме Александра Крушельницкого оказалась запрещенная субстанция, но допингом это я назвать не могу.

Под лежачий камень вода не течет, поэтому мы обязательно продолжим работу и будем бороться. Мы докажем, что Крушельницкий ни в чем не виноват. Мы найдем виновного человека или организацию.

CAS лишил Брызгалову и Крушельницкого бронзовых медалей Игр-2018

Жизнь продолжается. Мы восстановим честное имя Крушельницкого, и он обязательно выступит на следующей Олимпиаде. И будет выступать на Кубке мира», — приводит слова Созина «Чемпионат».