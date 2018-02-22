CAS лишил Брызгалову и Крушельницкого бронзовых медалей Игр-2018

Ранее стало известно, что допинг-проба Крушельницкого, взятая во время Игр в Пхенчхане, дала положительный результат на мельдоний.
МОК и оргкомитет Игр предоставят видеозаписи для расследования по Крушельницкому
Слушание выездной бригады CAS, которое было намечено на утро четверга по московскому времени, было отменено по письменной просьбе сторон — Международного олимпийского комитета (МОК), Всемирной федерации керлинга (WCF) и Крушельницкого.
Дальнейшее разбирательство продолжит WCF. Перераспределение медалей остается за МОК и WCF.