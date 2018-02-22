CAS лишил Брызгалову и Крушельницкого бронзовых медалей Игр-2018

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Спортивный арбитражный суд (CAS) лишил российских керлингистовбронзовых медалей Олимпиады-2018 в дабл-миксте. Об этом сообщает официальный сайт суда.

Ранее стало известно, что допинг-проба Крушельницкого, взятая во время Игр в Пхенчхане, дала положительный результат на мельдоний.

МОК и оргкомитет Игр предоставят видеозаписи для расследования по Крушельницкому

Слушание выездной бригады CAS, которое было намечено на утро четверга по московскому времени, было отменено по письменной просьбе сторон — Международного олимпийского комитета (МОК), Всемирной федерации керлинга (WCF) и Крушельницкого.

Дальнейшее разбирательство продолжит WCF. Перераспределение медалей остается за МОК и WCF.