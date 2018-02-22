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    CAS лишил Брызгалову и Крушельницкого бронзовых медалей Игр-2018

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    Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий
    На фото:Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий
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    Спортивный арбитражный суд (CAS) лишил российских керлингистов Анастасию Брызгалову и Александра Крушельницкого бронзовых медалей Олимпиады-2018 в дабл-миксте. Об этом сообщает официальный сайт суда.

    Ранее стало известно, что допинг-проба Крушельницкого, взятая во время Игр в Пхенчхане, дала положительный результат на мельдоний.

    МОК и оргкомитет Игр предоставят видеозаписи для расследования по Крушельницкому

    Слушание выездной бригады CAS, которое было намечено на утро четверга по московскому времени, было отменено по письменной просьбе сторон — Международного олимпийского комитета (МОК), Всемирной федерации керлинга (WCF) и Крушельницкого.

    Дальнейшее разбирательство продолжит WCF. Перераспределение медалей остается за МОК и WCF.

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