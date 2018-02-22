Хоккеистки сборной США обыграли Канаду в финале ОИ-2018

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Олимпиада-2018 онлайн Все события в одной ленте

Хоккеистки сборнойнанесли поражение командев финале турнира Игр-2018 — 3:2 Б (1:0, 0:2, 1:0, 0:0, 1:0).

У американок в основное время отличились Хилари Найт (на 20-й минуте) и Моник Ламуро-Морандо (54), у канадок — Хэйли Ирвин (22) и Мари-Филип Пулен (27).

В серии буллитов решающей стала попытка Джослин Ламуро-Дэвидсон.

Женская сборная США во второй раз в истории и впервые с 1998 года выиграла хоккейный турнир на Олимпиаде. Канадская команда побеждала на предыдущих четырех Играх подряд.

Бронзу, напомним, завоевали хоккеистки из Финляндии, которые обыграли Россию со счетом 3:2 (1:0, 2:1, 0:1).