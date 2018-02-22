Хоккеистки сборной США обыграли Канаду в финале ОИ-2018

У американок в основное время отличились Хилари Найт (на 20-й минуте) и Моник Ламуро-Морандо (54), у канадок — Хэйли Ирвин (22) и Мари-Филип Пулен (27).
В серии буллитов решающей стала попытка Джослин Ламуро-Дэвидсон.
Женская сборная США во второй раз в истории и впервые с 1998 года выиграла хоккейный турнир на Олимпиаде. Канадская команда побеждала на предыдущих четырех Играх подряд.
Бронзу, напомним, завоевали хоккеистки из Финляндии, которые обыграли Россию со счетом 3:2 (1:0, 2:1, 0:1).
Хоккей. Финал
Канада — США — 2:3 Б (0:1, 2:0, 0:1, 0:0, 0:1)
Голы: Хилари Найт (Сидни Морин, Брианна Декер), 19:34 — 0:1, Хэйли Ирвин (Блейр Тернбулл), 22:00, 1:1, Мари-Филип Пулен (Меган Агоста, Мелоди Дауст), 26:55 — 2:1, Моник Ламуро-Морандо (Келли Паннек), 53:39 — 2:2, Джослин Ламуро-Дэвидсон, 80:00 — 2:3.Вратари: Забадос – Руни.Штраф: 12 – 6.Броски: 31 (7+9+8+7) – 41 (10+12+10+9).