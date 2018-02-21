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    Новое чудо лыжников, эпичная дуэль фигуристок и хард-рок на катке

    Все, чем запомнился двенадцатый день соревнований на Олимпиаде в Пхенчхане-2018

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    Евгения Медведева
    Евгения Медведева
    Олимпиада-2018 онлайнВсе события в одной ленте
    Среда подарила российским болельщикам очередные радости в виде медалей, выхода отечественных хоккеистов в полуфинал олимпийского турнира и совершенно космического противостояния наших фигуристок в короткой программе.

    Герои дня

    Российские лыжники — это те, кто спасают эту олимпиаду для России, завоевав почти половину медалей сборной, и спасают многих спортивных чиновников от серьезных неприятностей.

    Командный спринт принес очередную награду в копилку команды атлетов из России. Александр Большунов и Денис Спицов сумели навязать борьбу соперникам из Норвегии, Франции и Швеции и на последних метрах дистанции отстояли серебро.


    Новый подвиг и эпичная неудача российских лыжников Обзор СМИ после выступления российских лыжников в командном спринте в Пхенчхане Парни еще не успели привыкнуть к роли спасителей Отечества и зазвездиться — и слава богу. Остается надеяться, что после пхенчханских успехов они не станут почивать на лаврах, а продолжат совершенствоваться, чтобы через 4 года превратить серебро и бронзу — в золото.

    К сожалению, девушки порадовать российских болельщиков не смогли. И гонка сложилась не лучшим образом, да и экипировка подвела в самый неподходящий момент — у Натальи Непряевой сломалась палка.


    Неудачник дня

    Выиграть медаль Олимпиады и все равно стать главным неудачником дня, как такое возможно? Для олимпийских атлетов из России нет ничего невозможного!

    Бронза Сергея Ридзика в ски-кроссе Хотя справедливости ради, фристайлисту Сергею Ридзику практически не в чем винить себя — ему действительно не повезло.

    Россиянин считался фаворитом в борьбе за золото в ски-кроссе, но упустил высшую награду из-за соперника.

    На старте финального заезда Сергей катил вторым-третьим и собирался идти на обгон, когда канадец Кевин Друри потерял равновесие и рухнул Ридзику под ноги. Спортсмен из России упал, но завершил гонку третьим, завоевав бронзу.

    Hronik Ridzik 😊😊😊🏂🎿 #Hero#bronze#ridzik#russia#frestyle

    Публикация от K.alteia 16 (@k.alteia16)


    Каскадом по рекордам

    Лидерство россиянок в короткой программе у фигуристок После серебра в командном турнире, российские фигуристы больше ничем не смогли порадовать болельщиков.

    Именно поэтому любители фигурного катания с таким нетерпением ждали личного турнира одиночницы — там российская команда могла рассчитывать на две, а то и три медали, включая долгожданное золото.

    И наши девочки не подкачали. Группу сильнейших открывала Евгения Медведева, и двукратная чемпионка мира откатала практически идеально, заставив забыть про не самый удачный прошлый год, с компрессионным переломом ноги, пропущенными соревнованиями и упущенным золотом чемпионата Европы-2018.

    Захватили Пхенчхан. Загитова и Медведева снова лучшие Два мировых рекорда за 15 минут Медведева второй раз на Играх в Пхенчхане побила мировой рекорд. В рамках командного турнира Евгения улучшила свое же достижение в короткой программе, набрав 81,06 баллов. В соревнованиях одиночниц она вновь превзошла себя, накатав на 81,61 балла.

    Но долго рекорд не продержался — спустя два выступления на лед вышла 15-летняя чемпионка Европы Алина Загитова, чтобы заставить всех восхищенно ахнуть после своего идеального проката.

    82,92 — впервые за последние годы мировой рекорд установлен не Медведевой. В произвольной программе нас ждет интереснейшее противостояние.

    К сожалению, третья россиянка Мария Сотскова из-за падения с тройного лутца завершила короткую программу лишь 12-й и о бронзе даже мечтать бесполезно.

    Сюрприз дня

    Решение боссов НХЛ не отпускать игроков лиги на Олимпийские игры ожидаемо ставит хоккейный турнир в Корее с ног на голову — почти все команды фавориты оказали ощутимо ослаблены.

    Уже в его начале публика стала свидетелями нескольких неожиданных результатов, вроде поражения команды США от Словении и проигрыша российской команды словакам.

    Самая громкая пока сенсация приключилась на уровне четвертьфиналов, где сборная Германии сумела выбить шведов и впервые в своей истории выйти в полуфинал Олимпийских игр.

    А ведь шведы были одними из главных фаворитов турнира, стала единственной командой на групповом этапе, которая набрала девять очков, выиграв все три матча и выйдя в четвертьфинал напрямую.

    Хоккей. Победа России в 1/4 над Норвегией 6:1 Сначала шведы разгромили норвежцев (4:0), потом не без труда победили Германию (1:0) и обыграли основных конкурентов в группе C — финнов (3:1).

    Немцы же, одержав победу над Швейцарией в квалификации (2:1 ОТ), тщательно подготовились к повторной встрече с «Тре крунур» — 4:3 ОТ.

    История сборной Германии ведёт отсчёт с 1990 года. Ранее лучшим ее результатом был выход в четвертьфинал (2002).

    В 2006 году в Турине сборная Германии не вышла из группы, в 2010 году в Ванкувере команда не сумела преодолеть раунд квалификации, а в 2014 году немецкая команда и вовсе не сумела отобраться на Игры.

    Мужчины — в полуфинале, девушки — без оценки

    Налегке в полуфинал. Россия уверенно разгромила Норвегию Сборная Россия обыграла Норвегию в четвертьфинале Олимпийских игр Сборная России разгромила норвежцев со счетом 6:1 и вышла в полуфинал хоккейного турнира Олимпиады в первый раз с Игр-2006 в Турине.

    Соперником россиян в матче, который состоится в пятницу, будет команда Чехии. Она выиграла свою группу, победила в четвертьфинале американцев в серии послематчевых бросок и кажется соперником серьезного уровня. До финала мечты с Канадой остался всего шаг, но важно его сделать.

    Женский хоккей. Матч за бронзу. Россия — Финляндия 2:3 А вот женская команда потерпела поражение в матче за третье место, уступив сборной Финляндии истав в итоге четвертой.

    Наши девчонки одержали на турнире всего одну победу и проиграли пять матчей. Их оправдывает то, что они выступали в сильнейшей группе – два матча провели с Канадой, и один с США.

    Финская команда также обыграла россиянок дважды. В группе – 5:1. В матче за бронзу – 3:2.

    Хард-рок дня

    Личный турнир фигуристок на Олимпийских играх — мероприятие консервативное, не хуже Уимблдонского теннисного турнира.

    Нарядные платьица, классическая музыка — все чинно благородно. Но иногда находятся бунтарки, готовые встряхнуть сонный зал.

    На турнире в Корее это сначала попыталась сделать француженка Маэ Беренис Мейте, привнесшая на лед немного girl power под задорную композицию Бейонсе «Who run the world? (Girls)».

    А затем на льду появилась 19-летнаяя венгерская фигуристка Иветт Тот — в джинсах, байкерской кожанке с заклепками и перчатках без пальцев, и так дерзко откатала под нарезку хитов AC/DC «Back in Black» и «Thunderstruck», что судьи начали хвататься за сердце, а консервативные американские и канадские комментаторы неодобрительно забурчали.


    Четырехкратная чемпионка Венгрии на своей дебютной олимпиаде ни на что не претендует, но все же сумела квалифицироваться по итогам короткой программы и может снова удивить нас чем нибудь в произвольной. Будем ждать с нетерпением.


    Мельдоний дня

    Скандал с российским керлингистом Александром Крушельницким, в допинг-пробе которого на играх обнаружился мельдоний, принял неожиданный поворот.

    Чемпион Игр-2018 в миксте, который грозился раскрыть какие-то объясняющие все версии событий во время следствия, внезапно отказался от проведения слушаний в Спортивном арбитражном суде (CAS).

    Я никогда не нарушал спортивных правил и не употреблял допинг. Мы пришли к бронзовой олимпийской медали через тяжелый труд и постоянные тренировки. Со своей стороны, я признаю факт формального нарушения действующих антидопинговых правил. Глупо отрицать это, когда наличие в организме запрещенного вещества подтверждается результатами двух допинг-тестов. Пробы были взяты во время Олимпийских игр, и я готов к соответствующему вердикту, который в таких случаях предсказуемо одинаков. В связи с этим, взвесив все за и против, я решил отказаться от проведения слушаний в CAS по поводу моей ситуации. Считаю, что в рамках действующих правил это бесполезно и бессмысленно.
    Александр Крушельницкий
    Бесполезно и бессмысленно доказывать свою невиновность только в том случае, если ты сам не веришь в нее. Стоит ли считать это заявление — чистосердечным признанием?

    Серебро Большунова и Спицова в командном спринте Ну слопал таблетку по привычке, а потом дошло, что сделал. Или врачи команды допустили оплошность, а наши спортсмены — как дети, что им дают, то они и пьют. Крушельницкий сам признавался, что и не знал, что он употреблял мельдоний, пока тот не запретили.

    Теперь же признаваться просто стыдно. Проще отказаться от слушаний, вернуться в Россию, а потом тут найдут какого-нибудь «коварного диверсанта-отравителя» из Канады или Швейцарии.

    За Брызгалову обидно.

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