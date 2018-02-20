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    Крушельницкий: До запрета мельдония я даже не знал, что его принимаю

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    Александр Крушельницкий
    На фото:Александр Крушельницкий
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    Керлингист сборной России Александр Крушельницкий выразил мнение, что мельдоний ему могли подбросить в гостиничном номере.

    Ранее стало известно, что проба керлингиста, завоевавшего бронзу на Олимпиаде-2018 в миксте, дала положительный результат на мельдоний. По одной из версий, препарат ему могли подбросить.

    «Мне позвонил президент Федерации нашей и сказал, что прошел слух, что что-то появилось. Мы сидели, ждали, вообще думали, что это какой-то просто вброс непонятный.

    То, что это дезинформация, не знаю, для чего. Но все оказалось не так. Результаты только сейчас появились, сколько прошло? Тридцать с чем-то часов.

    Я практически не ожидал никакого результата положительного в нашу сторону, потому что, если проба положительная, то проба "Б" в 99 процентах тоже положительная, то есть ошибки практически не может быть.

    Концентрация в пробе показывает на то, что препарат был принят одноразово, то есть это одна таблетка. И это могло быть когда угодно.

    То, что я пью на тренировках – это обычная вода, просто собираю ее из дома из бутылок, и приношу на лед, но там точно ничего, единственное, что это в гостинице только могли, не знаю кто-то пробрался в номер.

    В конце 2015 года запретили мельдоний, перестали его давать, до этого я, честно, даже не знал, что я принимаю мельдоний как таковой, просто доктор нам давал таблетки, и мы их пили.

    Они его все просто пили», — сказал Крушельницкий в интервью Первому каналу.

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