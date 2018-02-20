Олимпиада-2018ФутболХоккейТеннисБоксБаскетбол
LiveВся лентаПрогнозыФото
Олимпиада-2018
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Крушельницкий: У нас есть версия, но озвучим ее только в рамках расследования

    Допинг Скандалы Между тем Кёрлинг Сборная России
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •
    Александр Крушельницкий
    На фото:Александр Крушельницкий
    Олимпиада-2018 онлайнВсе события в одной ленте
    Керлингист сборной России Александр Крушельницкий заявил, что у него есть своя версия причин появления в его допинг-пробе следов запрещенного препарата.

    Ранее стало известно, что проба керлингиста, завоевавшего бронзу на Олимпиаде-2018 в миксте, дала положительный результат на мельдоний.

    «У нас есть версия. Озвучивать будем ее только в процессе расследования, в рамках расследования.

    На протяжении всей карьеры я отыграл огромное количество турниров и соревнований, и всегда брали допинг-пробы, всегда они были отрицательные.

    Мы очень заинтересованы в расследовании, потому что на кону стоит наше честное имя, наша карьера, наша дальнейшая спортивная жизнь.

    И мы сделаем все для того, чтобы найти виновных в этом нелегком деле. Мы будем бороться точно. Потому что мы уверены в себе, в своей чистоте, прежде всего.

    К сожалению, от нас ничего не зависит в этом вопросе. Мы можем только сказать, но решать уже будут другие люди.

    Когда ты знаешь, что ты здесь вообще ни при чем, и просто ехал на Олимпиаду, чтобы честно играть, и, естественно, возникает вопрос: зачем?

    Ну, собственно говоря, ты стараешься, тренируешься, идешь к своей цели, борешься, а потом тебя выбивают какие-то обстоятельства, с которыми ты никак не можешь бороться.

    Естественно, возникает мысль, что на фиг все это нужно? Ну, когда репутация команды на кону, и мы знаем, что мы честные и никогда бы специально ничего такого не делали, конечно, мы хотим найти правду.

    И такое могло случиться с абсолютно каждым спортсменом», — сказал Крушельницкий в интервью Первому каналу.

    Олимпиада-2018ОнлайнРасписаниеМедалиФотоХоккейБиатлонФигурное катание
  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
  • Никогда такого не было, и вот опять
  • Изучаем подробности допингового скандала с участием россиян на ОИ-2018
    •
  • Фантастические лыжники, эпичный фотофиниш и мельдониевый скандал
  • Все, чем запомнился девятый день соревнований на Олимпиаде в Пхенчхане-2018
    •
  • 20/02
    • Крушельницкий: До запрета мельдония я даже не знал, что его принимаю
  • 20/02
    • СМИ: Крушельницкий сдал две положительные допинг-пробы в Пхенчхане
  • 20/02
    • Крушельницкий сделал заявление по положительной допинг-пробе на ОИ-2018
  • 19/02
    • Президент ФКР Свищев: Крушельницкого подставили
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Поль Погба и НеймарДорогие, но не всегда эффективныеО тех, чьи трансферы сотрясали футбольный мир до этого летаЦеремония открытия Олимпиады-2018Церемония открытия Олимпиады-2018В Пхенчхане состоялась красочная и высокотехнологичная церемония открытия Олимпиады-2018Telstar 18 — официальный мяч ЧМ-2018Telstar 18 — официальный мяч ЧМ-2018Компания adidas представила официальный мяч чемпионата мира по футболу 2018 годаФрагмент матча«Ты много говоришь, но мало двигаешься». Страсти в МанчестереМанчестерское дерби на «Олд Траффорд» закончилось дракой«Спартак» празднует чемпионствоЧемпионство «Спартака» и еще 12 главных событий мирового спорта-2017Чертова дюжина самых интересных спортивных событий уходящего годаЛеонид ФедунФутбольная революция ФедунаИзучаем реакцию СМИ и футбольной общественности на план реформ, предложенный боссом «Спартака»
    Подробный разбор
  • Вдали от бронзы. Бобровой и Соловьеву остается надеяться на ошибки соперников
  • Реакция СМИ на короткий танец, который состоялся в рамках Олимпийских игр в Пхенчхане
    •
  • Никогда такого не было, и вот опять
  • Изучаем подробности допингового скандала с участием россиян на ОИ-2018
    •
    Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • Окажет ли Норвегия сопротивление России в четвертьфинале?
  • Россия – Норвегия. Прогноз и ставки на матч четвертьфинала плей-офф хоккейного турнира Олимпийских игр 21 февраля
  • 1,76
    •
  • «Анахайм» — «Даллас». Чья оборона окажется надежнее?
  • «Анахайм» — «Даллас». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 22 февраля
  • 1,87
    •
    Олимпиада-2018. Лента новостей
  • 23:33
    • Матч Россия — Норвегия начнется в 10:40
  • 23:18
    • Брызгалова: Саша не мог употребить мельдоний случайно, по ошибке
  • 22:35
    • Крушельницкий: До запрета мельдония я даже не знал, что его принимаю
  • Блистательные Вертью и Моир, рекордсмен Фуркад и российский биатлон на дне
  • Все, чем запомнился одиннадцатый день соревнований на Олимпиаде в Пхенчхане-2018
    • Вчера в 21:16
  • Фуркад — великий, а российский биатлон — всё
  • Реакция СМИ на итоги смешанной эстафеты биатлонистов на Олимпиаде-2018
    • Вчера в 19:14
  • 19:00
    • Бабиков: На Олимпиаду приехал не зря
  • 18:43
    • Определились четвертьфинальные пары хоккейного турнира Олимпиады-2018
  • 18:19
    • Сборная Финляндии по хоккею пробилась в четвертьфинал ОИ-2018
  • 18:08
    • Германия вышла в четвертьфинал хоккейного турнира Олимпиады-2018
  • 17:43
    • Крушельницкий сделал заявление по положительной допинг-пробе на ОИ-2018
  • 17:22
    • Российские бобслеистки — во втором десятке после двух попыток на ОИ-2018
  • Золото корейских шорт-трекисток в эстафете
  • Женская сборная Южной Кореи по шорт-треку завоевала золотые медали в эстафете
    • Вчера в 17:16
  • 17:06
    • СМИ: Крушельницкий сдал две положительные допинг-пробы в Пхенчхане
  • 16:51
    • Немцы выиграли комплект медалей в двоеборье на Олимпиаде-2018
  • 16:26
    • Шорт-трекист Шульгинов пробился в четвертьфинал на дистанции 500 метров
  • Золото Кэсси Шарп в лыжном хафпайпе
  • Канадская фристайлистка Кэсси Шарп завоевала золотую медаль в лыжном хафпайпе
    • Вчера в 16:16
  • 16:03
    • Женская сборная Южной Кореи выиграла эстафету в шорт-треке
  • 15:41
    • Фуркад принес Франции золото в смешанной эстафете
  • Победа Тессы Вертью и Скотта Моира в танцах на льду
  • Канадские фигуристы Тесса Вертью и Скотт Моир установили новый мировой рекорд по итогам произвольной программы и стали чемпионами в танцах на льду
    • Вчера в 15:11
  • 13:59
    • Ефременкова вышла в четвертьфинал на дистанции 1000 метров, Просвирнова дисквалифицирована
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •