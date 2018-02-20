Крушельницкий: У нас есть версия, но озвучим ее только в рамках расследования

Керлингист сборной Россиизаявил, что у него есть своя версия причин появления в его допинг-пробе следов запрещенного препарата.

Ранее стало известно, что проба керлингиста, завоевавшего бронзу на Олимпиаде-2018 в миксте, дала положительный результат на мельдоний.

«У нас есть версия. Озвучивать будем ее только в процессе расследования, в рамках расследования.

На протяжении всей карьеры я отыграл огромное количество турниров и соревнований, и всегда брали допинг-пробы, всегда они были отрицательные.

Мы очень заинтересованы в расследовании, потому что на кону стоит наше честное имя, наша карьера, наша дальнейшая спортивная жизнь.

И мы сделаем все для того, чтобы найти виновных в этом нелегком деле. Мы будем бороться точно. Потому что мы уверены в себе, в своей чистоте, прежде всего.

К сожалению, от нас ничего не зависит в этом вопросе. Мы можем только сказать, но решать уже будут другие люди.

Когда ты знаешь, что ты здесь вообще ни при чем, и просто ехал на Олимпиаду, чтобы честно играть, и, естественно, возникает вопрос: зачем?

Ну, собственно говоря, ты стараешься, тренируешься, идешь к своей цели, борешься, а потом тебя выбивают какие-то обстоятельства, с которыми ты никак не можешь бороться.

Естественно, возникает мысль, что на фиг все это нужно? Ну, когда репутация команды на кону, и мы знаем, что мы честные и никогда бы специально ничего такого не делали, конечно, мы хотим найти правду.

И такое могло случиться с абсолютно каждым спортсменом», — сказал Крушельницкий в интервью Первому каналу.