Женская сборная Швеции обыграла Корею и заняла седьмое место на Играх

В составе шведок шайбы забросили Сабина Кюллер, Эмми Аласалми, Эрика Грам, Анни Сведин, Фанни Раск и Лиза Юханссон. У кореянок отличилась Су Джин Хан.
Женская сборная Швеции по хоккею заняла седьмое место на Олимпиаде, объединенная команда Кореи – восьмое.
Хоккей. Олимпийские игры. Матч за 7-е место
Швеция — Корея — 6:1 (2:1, 1:0, 3:0)
Голы: Кюллер — 1 (Раск, Уден Юханссон), 5:50 — 1:0. Хан Су Джин — 1 (бол.), 6:21 — 1:1. Аласалми — 1 (бол., Нилен-Перссон, Боргквист), 19:37 — 2:1. Грам — 1 (Раск, Нордин), 36:27 — 3:1. Сведин — 1 (Юханссон, Хьялмарссон), 43:05 — 4:1. Раск — 2 (Линд), 49:31 — 5:1. Юханссон — 2 (Боргквист, Хьялмарссон), 57:19 — 6:1.Вратари: Мурасе (Берглинд, 31:11) — Син Со Джон (Хан До Хи, 57:01).Штраф: 6 — 4.Броски: 40 (16+15+9) — 16 (6+2+8).