Норвежцы выиграли командные соревнования в прыжках с трамплина на Олимпиаде

Золотые медали в этом виде программы выиграла сборная Норвегии, за которую выступали Даниэль Андре Танде, Андреас Стьернен, Йоханн Андре Форфанг и Роберт Йоханссон.
Фотогалерея финала в командных прыжках с трамплина
Норвежцы набрали 1098,5 балла и опередили в борьбе за «золото» сборные Германии (1075,7) и Польши (1072,4).
Российские летающие лыжники Алексей Ромашов, Денис Корнилов, Михаил Назаров и Евгений Климов заняли седьмое место (809,8).
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