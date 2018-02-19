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    Норвежцы выиграли командные соревнования в прыжках с трамплина на Олимпиаде

    Прыжки с трамплина
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    Сборная Норвегии
    На фото:Сборная Норвегии
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    На Олимпиаде в Пхенчхане разыгран комплект медалей в командных соревнованиях по прыжкам с трамплина.

    Золотые медали в этом виде программы выиграла сборная Норвегии, за которую выступали Даниэль Андре Танде, Андреас Стьернен, Йоханн Андре Форфанг и Роберт Йоханссон.

    Фотогалерея финала в командных прыжках с трамплина

    Норвежцы набрали 1098,5 балла и опередили в борьбе за «золото» сборные Германии (1075,7) и Польши (1072,4).

    Российские летающие лыжники Алексей Ромашов, Денис Корнилов, Михаил Назаров и Евгений Климов заняли седьмое место (809,8).

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