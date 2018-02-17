Поляк Стох стал трехкратным олимпийским чемпионом в прыжках с трамплина

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Олимпиада-2018 онлайн Все события в одной ленте

На Олимпийских играх в Пхенчхане завершились соревнования по прыжкам с большого трамплина.

Золотую медаль завоевал поляк Камил Стох. Его результат — 285,7.

Польский спортсмен стал трехкратным олимпийским чемпионом.

Серебряным призером Олимпиады-2018 стал Андреас Веллингер из Германии (282,3), а «бронзу» завоевал норвежец Роберт Йоханссон (275,3).

Фотогалерея финальных прыжков с большого трамплина у мужчин

Что касается российских летающих лыжников, то Михаил Назаров и Алексей Ромашов не вышли во вторую финальную попытку. Евгений Климов по итогам второй финальной попытки стал 26-м, а Денис Корнилов – 30-м.

Лундбю — чемпионка ОИ-2018 в прыжках с трамплина, Аввакумова стала четвертой