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    Поляк Стох стал трехкратным олимпийским чемпионом в прыжках с трамплина

    Прыжки с трамплина
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    Камиль Стох
    На фото:Камиль Стох
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    На Олимпийских играх в Пхенчхане завершились соревнования по прыжкам с большого трамплина.

    Золотую медаль завоевал поляк Камил Стох. Его результат — 285,7.

    Польский спортсмен стал трехкратным олимпийским чемпионом.

    Серебряным призером Олимпиады-2018 стал Андреас Веллингер из Германии (282,3), а «бронзу» завоевал норвежец Роберт Йоханссон (275,3).

    Фотогалерея финальных прыжков с большого трамплина у мужчин

    Что касается российских летающих лыжников, то Михаил Назаров и Алексей Ромашов не вышли во вторую финальную попытку. Евгений Климов по итогам второй финальной попытки стал 26-м, а Денис Корнилов – 30-м.

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