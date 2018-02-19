Демидова вышла в финал в лыжном хафпайпе на Олимпиаде

В первом заезде россиянка набрала 71,00 балла, показав 13-й результат.
Лучшей по итогам двух квалификационных заездов стала канадка Кэсси Шарп (93,40).
Фристайл. Женщины. Ски-хафпайп. Квалификация
1. Кэсси Шарп (Канада) — 93,40
2. Мари Мартино (Франция) 92,00
3. Брита Сигурни (США) — 90,60
4. Аннализа Дрю (США) — 86.00
5. Аяна Онодзука (Япония) — 84,80
6. Мэдди Боумэн (США) — 83,80
7. Сабрина Какмакли (Германия) — 81,80
8. Кэсинь Чжан (Китай) — 81,00
9. Роуэн Чешир (Великобритания) — 74,00
10. Валерия Демидова (Россия) — 73,60.
Финальные соревнования в данной дисциплине пройдут во вторник.