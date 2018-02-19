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    Демидова вышла в финал в лыжном хафпайпе на Олимпиаде

    Сборная России
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    Валерия Демидова
    На фото:Валерия Демидова
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    Российская фристайлистка Валерия Демидова преодолела квалификационный раунд в дисциплине ски-хафпайп на Олимпийских играх — 2018. Она показала 10-й результат, набрав 73,60 балла.

    В первом заезде россиянка набрала 71,00 балла, показав 13-й результат.

    Лучшей по итогам двух квалификационных заездов стала канадка Кэсси Шарп (93,40).

    Фристайл. Женщины. Ски-хафпайп. Квалификация

    1. Кэсси Шарп (Канада) — 93,40
    2. Мари Мартино (Франция) 92,00
    3. Брита Сигурни (США) — 90,60
    4. Аннализа Дрю (США) — 86.00
    5. Аяна Онодзука (Япония) — 84,80
    6. Мэдди Боумэн (США) — 83,80
    7. Сабрина Какмакли (Германия) — 81,80
    8. Кэсинь Чжан (Китай) — 81,00
    9. Роуэн Чешир (Великобритания) — 74,00
    10. Валерия Демидова (Россия) — 73,60.

    Финальные соревнования в данной дисциплине пройдут во вторник.

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