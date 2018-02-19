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    Скромный день. Анонс олимпийских событий 19 февраля

    Превью главных событий на Олимпийских играх в понедельник, 19 февраля

    Сборная России Коньки Прыжки с трамплина Бобслей Фигурное катание Хоккей
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    Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев
    Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев
    Олимпиада-2018 онлайнВсе события в одной ленте
    Десятый день Олимпиады-2018 окажется самым скромным по числу разыгрываемых медалей — всего три комплекта. Тем не менее, поболеть будет за кого.

    Коньки

    Самые яркие снимки девятого дня Олимпиады

    Первый финал стартует непривычно поздно — в 14:50 за медали начнут бороться конькобежцы в спринте.

    Как и накануне у женщин, победитель будет определен по итогам одного забега, а не суммы двух, как прежде. Конкуренция очень высока, на золото претендует до десяти спортсменов. И была бы еще выше, но МОК не пригласил на Игры нашего рекордсмена на дистанции Павла Кулижникова.

    Прыжки с трамплина

    Прыжки с трамплина прощаются с Южной Корей командными соревнованиями и мужчин.

    Евгений Климов, Денис Корнилов, Алексей Ромашов и Михаил Назаров не смогли всерьез побороться за пьедестал в индивидуальных стартах, но, быть может, смогут проявить себя как команда? Болеем с 15:30.

    Бобслей

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    В 16:00 — 4-я попытка у бобслеистов-двоек. И хотелось бы ждать от наших ребят высоких мест, но две прошедшие квалификации не оставляют места для оптимизма.

    Наш первый экипаж Алексей Стульнев/Василий Кондратенко на 20-м месте, а Максим Андрианов/Юрий Селихов — на предпоследнем, 29-м. Сумма баллов уже не оставляет ребятам надежд на высокие места, даже если они серьезно прибавят.

    Фигурное катание

    Фигурное катание продолжится (с 04:00) короткой программой у танцевальных пар. Сборную России представят уже завоевавшие серебро на Олимпиаде Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев. Они выйдут на лед предпоследними, около 07:30.

    Командные соревнования показали, что фигуристы вполне могут подняться на пьедестал, но вот на первую его ступеньку — сложно. Габриэлла Пападакис/Гийом Сизерон и Тесса Вирчу/Скотт Мойр явно имеют свои взгляды на это.

    Хоккей

    В женском хоккее два полуфинала. В 07:10 — США — Финляндия, а в 15:10 Канада — Россия.

    Вывеска привлекательная, но... Команды уже встречались в Пхенчхане на групповом этапе, и зрелище было печальное: канадки выиграли 5:0. Более того, из четырех игр на Олимпиаде наши девушки выиграли только один — в четвертьфинале. Но будем болеть.

    За ходом всех событий следите в онлайне и фотогалереях LiveSport.Ru.

    Олимпиада-2018ОнлайнРасписаниеМедалиФотоХоккейБиатлонФигурное катание
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