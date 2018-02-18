Фантастические лыжники, эпичный фотофиниш и мельдониевый скандал

Эпичный фотофиниш

В мужском масс-старте российских биатлонистов не было, но пропускать гонку болельщикам не стоило ни в коем случае, ведь в ней случился самый эпичный момент всей Олимпиады #прямосейчас.

В трёх первых мужских гонках Олимпиады медали завоёвывали девять разных спортсменов из восьми стран, поэтому предсказать исход масс-старта было сложно.

Но, после финальной стрельбы за золото боролись записной фаворит француз Мартен Фуркад и немец Симон Шемп, долгое время ходивший в статусе «вечно второго». Решающая разборка случилась уже в коридоре.

Победа Мартена Фуркада в биатлонном масс-старте Немецкий биатлонист, не угадав с траекторией, поздно перестроился, но достал Фуркада – оба пересекли черту в шпагате. Француз уже начал было огорчаться — на предыдущих двух Олимпиадах в масс-старте он финишировал именно вторым.

Но third time's the charm, фотофиниш отдал победу именно Мартену, который выиграл свое четвертое олимпийское золото — чаще Мартена в личных гонках на Играх побеждал только Уле Эйнар Бьорндален – 5 раз. Для Шемпа это первая личная медаль Олимпиад, но вряд ли это его сильно утешает.

Публикация от Europe 1 Sports | Sports.fr (@europe1_sports) Фев 18, 2018 в 9:01 PST

Герои дня

Взлет нового поколения. Недосягаема пока только Норвегия СМИ – о втором месте российских лыжников в эстафете на Олимпийских играх Для России эта Олимпиад проходит под знаком лыжной команды, которую все, в том числе и профессиональные аналитики успели списать со счетом еще до начала игр — сразу после того, как всех лидеров выкосил допинговый скандал.

Но «детский сад» Елены Вяльбе, которая поддерживает своих подопечных с трибун, в качестве болельщицы, творит чудеса, добавляя в копилку страны медаль за медалью. И останавливаться не собираются.

После успеха в женской эстафете, закончившейся бронзовым успехом наших девчонок, вошедшие во вкус болельщики ждали от парней как минимум не меньшего.

Все основания на это были — в российской команде было сразу два призёра нынешней Олимпиады – Александр Большунов и Денис Спицов.

Не оплошал на своем этапе и стартовавший на первом этапе Андрей Ларьков, которого до этого не впечатлил в личных гонках.

Победа норвежцев и серебро россиян в лыжной эстафете Чего нельзя сказать про бежавшего третьим Алексея Червоткина, для которого это был первый старт на Олимпиаде.

Россиянин еще не восстановился после болезни и на своем этапе не только растерял все преимущество команды, но и привез большое отставания, который тщетно пытался до самого финиша отыграть Денис Спицов, но так и не сумел.

На этапе Червоткина сборная России подарила норвежцам золото, но если учесть, что от этой команды никто не ждал подвигов, то это серебро стоит иного золота.

Публикация от Евгений Дзичковский (@dzichkovskiy) Фев 17, 2018 в 11:56 PST

Назло пропагандистам

Золото Абраменко и бронза Бурова в лыжной акробатике Спорт и олимпийское движение объединяет не только северных и южных корейцев, но и славян, как бы не пытались натравить их друг на друга политики и пропаганда.

В воскресенье украинский фристайлист Александр Абраменко завоевал золотую медаль Игр-2018 в акробатике, одержав победу над китайскими атлетами, а россиянин Илья Буров завоевал бронзу.

Так как российского флага у наших спортсменов на Олимпиаде по понятным причинам быть не может, оба атлета на подиуме обнялись, оказавшись обернутыми в украинский флаг чемпиона Абраменко.

Александр Абраменко и Илья Буров Фото: Getty Images

У нас хорошие отношения с Абраменко. Мы дружим, везде всё вместе делаем. Никакой вражды нет. Медаль посвящаю детям. Илья Буров

Кстати, Абраменко встречается с российской фристайлисткой, которая в Корее заняла 8-е место в акробатике. Несколько лет назад украинцу предлагали выступать за Россию, но он отказался.

Мельдониевое эхо

Олимпиада в Корее успела отметиться допинговым скандалом еще в первые дни, но теперь та же беда коснулась и сборной атлетов из России, которая и так, фигурально выражаясь «на условном сроке».

Никогда такого не было, и вот опять Изучаем подробности допингового скандала с участием россиян на ОИ-2018 Беда пришла оттуда, откуда ее меньше всего ждали — обнаружились следы мельдония в допинг-пробе российского керлингиста Александра Крушельницкого, который в паре со своей супругой Анастасией Брызгаловой успел завоевать бронзовые медали в миксте.

Странным выглядит все — и допинг у керлингистов, и именно мельдоний, от которого, после прошедших пару лет назад разбирательств российские спортсмены должны бежать как от огня.

Версий много и все они неубедительны, и отдают коспирологией: провокация МОК и ВАДА, диверсия со стороны иностранных недоброжелателей или даже партнеров по команде, или же банальная халатность врачей сборной.

Пока же остается ждать вскрытия пробы В и надеяться на ошибку.

Дорога в финал открыта?

Золото Бротена в слоупстайле В Пхенчхане завершился групповой этап мужского хоккейного турнира и окончательно определилось, кто из команд попал в четвертьфинал напрямую, а кому предстоит сыграть дополнительный матч в плей-офф.

Приятный сюрприз — сборная России не сможет встретиться с канадцами, финнами и шведами иначе как в финале, да и вообще — с расписанием решающей стадии нам повезло.

Соперником россиян по 1/4 финала станет победитель пары Словения — Норвегия, а дальше нас могут ждать чехи или американцы.

Хотя, как доказали словаки, расслабляться не стоит.

Скандал дня

Чемпионский забег Кодайры на коньках на 500 метров Соревнования по фристайлу отметились не только дружеским единением российского и украинского спортсмена, но и скандалом.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страну лишили верной золотой медали во фристайле в акробатике, засудив и не пустив в финал олимпийского чемпиона Антона Кушнира.

В состав судейской бригады входили представители России, Китая и Швейцарии – конкурентов белорусов в борьбе за награды.

В итоге швейцарскому судье от Лукашенко прилетело за то, что поставил слишком низкие баллы, чтобы пропустить вперёд соотечественника Митча Гассера.

Русскому — за то, что он хотел протащить в финал двух спортсменов из своей страны. А китайцу — чтобы не расслаблялся.

Все эти судьи протащили в финал своих спортсменов. Они Кушнира попробовали выкинуть в первой попытке квалификации, а во второй им просто ничего не оставалось, как сделать его седьмым, потому что шестеро проходили. Если бы умные были, то хотя бы в финал пустили. Но они понимали: пусти его в финал — всем будет „труба“. И опять белорусы два золота, как и на прошлой Олимпиаде, могут завоевать. О судьях. Я могу понять швейцарцев, не очень понимаю наших друзей китайцев и отказываюсь вообще понимать наших старших братьев — россиян. Ну, прошёл Буров, надо второго россиянина затащить. Ценой белоруса!? Зачем? Вот моральная позиция судей. Поэтому это сплошное безобразие, я его иначе объяснить не могу Александр Лукашенко

Затем президент Белоруссии, который еще и глава НОК республики, приложил президента Международного олимпийского комитета, отправив в его адрес правительственную телеграмму с требованием разобраться, почему МОК отдаёт медали «тем, кто сильнее политически».

Я не думаю, что там будут приняты в нашу пользу решения. Если этих решений не будет, что дальше… Значит, думаю, этот разговор вкупе с другими разговорами и вопросами, которые возникли в международном спорте, надо перенести на площадку Международного олимпийского комитета. За эти 20 лет, что я работаю президентом НОК, я ни разу не был на этих сессиях, но думаю, что мне надо там в ближайшее время побывать, чтобы это сонное политизированное царство немножко расшевелить. Слишком хорошо живётся. Делят этих людей заранее по рангам и начинают делить медали: кто сильнее политически, тот и получает медаль. Так быть не должно! Александр Лукашенко

Отметим, что один фристайлист из Белоруссии всё же пробился в главный финал в лыжной акробатике, однако упал на приземлении и остался за чертой призёров.