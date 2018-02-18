Пробу B Крушельницкого вскроют 19 февраля

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Первый вице-президент Федерации керлинга Россиизаявил, что 19 февраля будет вскрыта допинг-проба B бронзового призера ОИ-2018

Ранее появилась информации, что в допинг-пробе A спортсмена были обнаружены следы мельдония.

«Действительно, завтра будут вскрывать пробу B у нашего спортсмена, и после этого будет официальное подтверждение.

Просто нужно понять, что никаких красивых побед от наших спортсменов МОК не нужно. Слишком уж интересно смотрелась наша пара.

Керлингист Крушельницкий не в курсе сообщений о мельдонии в его допинг-пробе

Никакого мельдония там и близко нет, просто желание дискредитировать Россию», — цитирует Созина «Чемпионат».