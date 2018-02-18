Пробу B Крушельницкого вскроют 19 февраля

Ранее появилась информации, что в допинг-пробе A спортсмена были обнаружены следы мельдония.
«Действительно, завтра будут вскрывать пробу B у нашего спортсмена, и после этого будет официальное подтверждение.
Просто нужно понять, что никаких красивых побед от наших спортсменов МОК не нужно. Слишком уж интересно смотрелась наша пара.
Керлингист Крушельницкий не в курсе сообщений о мельдонии в его допинг-пробе
Никакого мельдония там и близко нет, просто желание дискредитировать Россию», — цитирует Созина «Чемпионат».