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    Пробу B Крушельницкого вскроют 19 февраля

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    Александр Крушельницкий
    На фото:Александр Крушельницкий
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    Первый вице-президент Федерации керлинга России Андрей Созин заявил, что 19 февраля будет вскрыта допинг-проба B бронзового призера ОИ-2018 Александра Крушельницкого.

    Ранее появилась информации, что в допинг-пробе A спортсмена были обнаружены следы мельдония.

    «Действительно, завтра будут вскрывать пробу B у нашего спортсмена, и после этого будет официальное подтверждение.

    Просто нужно понять, что никаких красивых побед от наших спортсменов МОК не нужно. Слишком уж интересно смотрелась наша пара.

    Керлингист Крушельницкий не в курсе сообщений о мельдонии в его допинг-пробе

    Никакого мельдония там и близко нет, просто желание дискредитировать Россию», — цитирует Созина «Чемпионат».

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