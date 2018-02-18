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    Ларьков заявил о серьезном настрое на эстафету

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    Андрей Ларьков
    На фото:Андрей Ларьков
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    Российский лыжник Андрей Ларьков прокомментировал свое выступление на первом этапе эстафеты в Пхенчхане.

    «Не сказал, что была эдакая прыть у меня. Я настраиваюсь на эстафету всегда очень серьезно, мне очень нравится этот вид программы.

    Можно сказать, что вчера вечером готов был бежать уже. Не в том смысле, что перегорел, а просто очень серьезно настраивался. Буквально день-два назад мы только привыкли к местному времени, чувствую себя в самый раз, как надо.

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    Сегодня лыжи работали очень хорошо, вторая пара после Алексея Полторанина. У него чуть лучше скольжение было. 10 километров очень быстро прошли, быстрое скольжение, всего три круга, не успели оглянуться, как пошел третий круг, скорости взвинтились», — цитирует Ларькова «Р-Спорт».

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