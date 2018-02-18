Российские лыжники завоевали серебро в эстафете, Норвегия – первая

Андрей Ларьков и Александр Большунов идеально провели свои этапы, Алексей Червоткин опустился на третью позицию, а Денис Спицов финишировал вторым.
Победу одержали норвежцы Дидрик Тёнсет, Мартин Йонсруд Сундбю, Симен Хегстад Крюгер и Йоханнес Хёсфлот Клебо, который на последнем этапе на некоторое время даже пропустил Спицова вперед, но на финише сохранил больше сил, поэтому финишировал с флагом.
Замкнула тройку сильнейших команда Франции в составе Жана-Марка Гайяра, Мориса Манифика, Клемана Парисса и Адриена Бакшайдера.
Четвертыми финишировали финны, пятыми – шведы, шестыми – немцы.
Олимпиада-2018. Пхёнчхан, Южная Корея
Лыжные гонки. Мужчины. Эстафета 4х10 км
1. Норвегия — 1:33.04,9
2. Россия — отставание 9,4
3. Франция — 36,9
4. Финляндия — 1.40,5
5. Швеция — 2.05,6
6. Германия — 2.08,2