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    Российские лыжники завоевали серебро в эстафете, Норвегия – первая

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    Денис Спицов и Йоханнес Хёсфлот Клебо
    На фото:Денис Спицов и Йоханнес Хёсфлот Клебо
    Олимпиада-2018 онлайнВсе события в одной ленте
    Мужская сборная России по лыжным гонкам завоевала серебро Олимпийских игр в эстафете 4 по 10 километров.

    Андрей Ларьков и Александр Большунов идеально провели свои этапы, Алексей Червоткин опустился на третью позицию, а Денис Спицов финишировал вторым.

    Победу одержали норвежцы Дидрик Тёнсет, Мартин Йонсруд Сундбю, Симен Хегстад Крюгер и Йоханнес Хёсфлот Клебо, который на последнем этапе на некоторое время даже пропустил Спицова вперед, но на финише сохранил больше сил, поэтому финишировал с флагом.

    Замкнула тройку сильнейших команда Франции в составе Жана-Марка Гайяра, Мориса Манифика, Клемана Парисса и Адриена Бакшайдера.

    Четвертыми финишировали финны, пятыми – шведы, шестыми – немцы.

    Олимпиада-2018. Пхёнчхан, Южная Корея
    Лыжные гонки. Мужчины. Эстафета 4х10 км

    1. Норвегия — 1:33.04,9
    2. Россия — отставание 9,4
    3. Франция — 36,9
    4. Финляндия — 1.40,5
    5. Швеция — 2.05,6
    6. Германия — 2.08,2

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