Канадские хоккеисты победили Корею и напрямую вышли в четвертьфинал ОИ

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по хоккею одержала победу надв матче группового турнира Олимпиады-2018.

В составе победителей отличились Кристиан Томас, Эрик О'Делл, Максим Лапьер и Жильбер Брюле.

Матч на ноль провёл Кевин Пулен. Голкипер корейцев Мэтт Далтон отразил 45 бросков.

Канадцы уступили первое место в группе Чехии, но показали лучший результат среди команд, ставших вторыми, и напрямую вышли в четвертьфинал.

Соперник Канады по 1/4 финала определится в матче Финляндия — Корея.

Хоккей. Олимпийские игры. Группа А Канада — Корея — 4:0 (1:0, 1:0, 2:0) Голы: Томас — 1 (Геноуэй, Вольски), 7:36 — 1:0. О`Делл — 1 (Граньяни, Клинкхаммер), 34:22 — 2:0. Лапьер — 1 (Рой), 43:43 — 3:0. Брюле — 1 (бол., Ли, Рой), 58:02 — 4:0.Вратари: Пулен — Далтон.Броски: 49 (18+14+17) — 19 (5+8+6).Штраф: 8 — 8.

В другом матче группового турнираобыграласо счетом 3:1.

На 15-й минуте Антон Ландер вывел «Тре крунур» вперёд, а на 22-й минуте Йоонас Кемппайнен восстановил равновесие.

Победу сборной Швеции принёс точный бросок Патрика Закриссона на 49-й минуте матча. Окончательный счёт установил Оскар Мёллер, поразивший пустые ворота.

Шведы стали единственной командой, выигравшей все три встречи в группе. Они вышли напрямую в четвертьфинал с первого места в сводной таблице.

Шведы в 1/4 финала встретятся с победителем матча Германия — Швейцария.