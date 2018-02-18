Канадские хоккеисты победили Корею и напрямую вышли в четвертьфинал ОИ

В составе победителей отличились Кристиан Томас, Эрик О'Делл, Максим Лапьер и Жильбер Брюле.
Матч на ноль провёл Кевин Пулен. Голкипер корейцев Мэтт Далтон отразил 45 бросков.
Канадцы уступили первое место в группе Чехии, но показали лучший результат среди команд, ставших вторыми, и напрямую вышли в четвертьфинал.
Соперник Канады по 1/4 финала определится в матче Финляндия — Корея.
На 15-й минуте Антон Ландер вывел «Тре крунур» вперёд, а на 22-й минуте Йоонас Кемппайнен восстановил равновесие.
Победу сборной Швеции принёс точный бросок Патрика Закриссона на 49-й минуте матча. Окончательный счёт установил Оскар Мёллер, поразивший пустые ворота.
Шведы стали единственной командой, выигравшей все три встречи в группе. Они вышли напрямую в четвертьфинал с первого места в сводной таблице.
Шведы в 1/4 финала встретятся с победителем матча Германия — Швейцария.