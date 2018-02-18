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    Канадские хоккеисты победили Корею и напрямую вышли в четвертьфинал ОИ

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    Канада — Корея
    На фото:Канада — Корея
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    Сборная Канады по хоккею одержала победу над командой Кореи в матче группового турнира Олимпиады-2018.

    В составе победителей отличились Кристиан Томас, Эрик О'Делл, Максим Лапьер и Жильбер Брюле.

    Матч на ноль провёл Кевин Пулен. Голкипер корейцев Мэтт Далтон отразил 45 бросков.

    Канадцы уступили первое место в группе Чехии, но показали лучший результат среди команд, ставших вторыми, и напрямую вышли в четвертьфинал.

    Соперник Канады по 1/4 финала определится в матче Финляндия — Корея.

    Хоккей. Олимпийские игры. Группа А
    Канада — Корея — 4:0 (1:0, 1:0, 2:0)
    Голы: Томас — 1 (Геноуэй, Вольски), 7:36 — 1:0. О`Делл — 1 (Граньяни, Клинкхаммер), 34:22 — 2:0. Лапьер — 1 (Рой), 43:43 — 3:0. Брюле — 1 (бол., Ли, Рой), 58:02 — 4:0.Вратари: Пулен — Далтон.Броски: 49 (18+14+17) — 19 (5+8+6).Штраф: 8 — 8.
    В другом матче группового турнира сборная Швеции обыграла команду Финляндию со счетом 3:1.

    На 15-й минуте Антон Ландер вывел «Тре крунур» вперёд, а на 22-й минуте Йоонас Кемппайнен восстановил равновесие.

    Победу сборной Швеции принёс точный бросок Патрика Закриссона на 49-й минуте матча. Окончательный счёт установил Оскар Мёллер, поразивший пустые ворота.

    Шведы стали единственной командой, выигравшей все три встречи в группе. Они вышли напрямую в четвертьфинал с первого места в сводной таблице.

    Шведы в 1/4 финала встретятся с победителем матча Германия — Швейцария.

    Хоккей. Олимпийские игры. Группа С
    Швеция — Финляндия — 3:1 (1:0, 0:1, 2:0)
    Голы: Ландер — 2 (Умарк, Фаст), 14:53 — 1:0. Кемппайнен — 2 (Койвисто, Юнттила), 21:32 — 1:1. Закриссон — 1 (Франссон), 48:53 — 2:1. Меллер — 1 (бол., п.в., Умарк), 59:55 — 3:1.Вратари: Фаст — Коскинен (57:52 — 58:40, 58:51 — 59:55).Броски: 23 (6+10+7) — 19 (4+7+8).Штраф: 10 — 14.
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