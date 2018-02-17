Клевченя: В таких условиях бронза Ворониной — это подвиг

Тренер российских конькобежцевпрокомментировал победуна дистанции 5000 метров на Олимпиаде-2018.

«В один из первых дней Олимпиады Воронина стала лишь десятой. Скорее всего, это связано с психологическим моментом, поскольку это был первый старт на Олимпиаде. Наверное, эмоции захлестнули.

Не удалось ей справиться с волнением. Была какая-то суета на дистанции. Тем более дисциплина в 3000 м — немного выше по скорости.

А 5000 м – уже поспокойнее. Сняв стресс на "трешке", Ворониной удалось грамотно разложить силы по дистанции и прийти к такому результату.

На самом деле это ее любимая дистанция. Некоторые СМИ ставили на Наталью на дистанции в 3000 м, основываясь на январской европейской бронзе.

Но вообще по этапам Кубка мира она идет в числе лидеров общего зачета в заездах на 3000 и 5000 м. Поэтому она была готова сражаться со всеми наравне.

Если брать голландских конькобежек, то их очень много и все они выступают на самом высоком уровне: одни бегут на этапах Кубка мира, другие – на чемпионатах мира, третьи – на Олимпийских играх.

У нас выбор не такой большой, но за счет трудолюбия и усердия Ворониной удалось добиться результата.

Нам здесь очень тяжело. Ребят в Канныне всего трое – кроме Натальи, это Ангелина Голикова и Сергей Трофимов. И один тренер – в моем лице. Медаль Ворониной в таких условиях можно назвать подвигом», — приводит слова тренера «Известия».